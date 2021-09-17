أسعار النفط تستقر عالميا

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة مع عودة المزيد من إمدادات الخام في خليج المكسيك الأمريكي في أعقاب إعصارين، بينما تتجه العقود القياسية لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة.

وبحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش نزل خام برنت سنتين إلى 72.59 دولار للبرميل بعد أن استقر عند التسوية أمس الخميس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 75.71 دولار بزيادة 21 سنتا عن أمس.

وكان كلا العقدين في طريقهما للارتفاع بنحو أربعة في المئة خلال الأسبوع، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى في سبعة أسابيع وخام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى في ستة أسابيع، إذ تعافى الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي بشكل أبطأ مما كان متوقعا بعد أن ألحق الإعصار أيدا أضرارا بالمنشآت النفطية في أغسطس آب، وضربت العاصفة المدارية نيكولاس المنطقة هذا الأسبوع.

وكان 28 في المئة من إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا حتى أمس الخميس، بعد أسبوعين ونصف من وقوع الإعصار أيدا.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات الخام بالولايات المتحدة في سبتمبر أيلول تراجعت إلى ما بين 2.34 و2.62 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين برميل يوميا في أواخر أغسطس آب.