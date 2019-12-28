أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

هيوستن – ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بنهاية تداولات الأسبوع، متمسكة بأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد بيانات جديدة أظهرت تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع بكثير، في حين تدعمت موجة صعود في سوق الأسهم قرب نهاية السنة بأرقام اقتصادية قوية وتفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد خام برنت 24 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.16 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ منتصف أيلول (سبتمبر). وصعد خام القياس العالمي حوالي 27 % منذ نهاية 2018.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات ليغلق على 61.72 دولار للبرميل، وهي ذروة ثلاث سنوات أيضا. وخام القياس الأمريكي مرتفع 36 % هذا العام.

تراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول (ديسمبر) إلى 441.4 مليون برميل، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة. وفاق التراجع بكثير توقعات المحللين التي كانت لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وقال جوش جرافيز، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو، “المخزونات تدفع للمراهنة على ارتفاع الأسعار”، مضيفا أن قفزة أسعار الأسهم قرب نهاية السنة ساعدت أيضا في رفع أسعار النفط مع تحسن ثقة المستهلكين هذا الشهر.

وتابع “إنها موجة صعود يحركها بابا نويل. الناس تشتري المزيد مما يقود بشكل غير مباشر أسعار النفط للارتفاع”.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية قليلا أول من أمس، مع اقتراب ستاندرد اند بورز 500 من تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ 1997. وتخطى ناسداك مستوى التسعة آلاف نقطة للمرة الأولى يوم الخميس الماضي. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير مهم لها، إن شركات الطاقة الأميركية أوقفت عمل ثمانية حفارات نفطية، في أول خفض لعدد الحفارات العاملة خلال ثلاثة أسابيع، مع مضي المنتجين في خططهم لتقليص الإنفاق. -(رويترز)