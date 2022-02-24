أسعار النفط تشتعل بعد حرب أوكرانيا

قفزت أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، ليسجل الخام الأميركي مستوى قياسيا جديدا في ثماني سنوات.

وارتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ آب 2014 ، بعدما شنت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا الأمر الذي يهدد إمدادات الوقود من ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وارتفع الخام الأميركي بنسبة 6.4 بالمئة إلى مستوى 42ر98 دولار من مستوى الافتتاح عند 5ر92 دولار، وسجل أدنى مستوى عند 5ر92، في حين صعد خام برنت بنسبة 9ر6 بالمئة إلى مستوى 73ر103 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 05ر97 دولار.

–(بترا)