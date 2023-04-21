أسعار النفط تعاود الارتفاع

عادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات الجمعة، بعد أن شهدت تراجعا، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز مستوى 6 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.22 بالمئة إلى 81.28 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.26 بالمئة إلى 77.57 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط أول انخفاض أسبوعي خلال أربعة أسابيع، بنسبة 5.84 بالمئة لمزيج “برنت” وبنسبة 5.97 بالمئة للخام الأميركي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وعزا خبراء انخفاض أسعار النفط في نهاية هذا الأسبوع إلى ضعف البيانات الاقتصادية، والتي يمكن أن يفسرها المستثمرون على أنها تشير إلى مخاطر الركود وانخفاض الطلب على النفط. -(بترا)