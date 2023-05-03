أسعار النفط تواصل الانخفاض عالميا

واصلت أسعار النفط انخفاضها، في تعاملات اليوم الأربعاء، وجاء ذلك رغم هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.06% إلى 70.90 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.86% إلى 74.67 دولار للبرميل، وبذلك تكون عقود الخام العالمي قد تراجعت إلى دون مستوى 75 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 27 أبريل الماضي.

وأمس تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 5% مسجلة أدنى مستوى لها في قرابة 5 أسابيع.

وجاء الانخفاض على الرغم من بيانات أمريكية أظهرت تراجع حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل الماضي.

ويأتي التراجع في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي ما سيؤثر على الطلب العالمي على الخام. RT