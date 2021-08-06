أسعار بيع الشقق في عمان بحسب المناطق

عمان – الغد – بينت دراسة أجرتها شركة خريطة للتسويق العقاري، أجريت على آلاف الإعلانات العقارية المعروضة على منصة خريطة خلال العام 2020 في أنحاء عمان، تسجيل الشقق المعروضة للبيع في عبدون وجبل عمان أعلى سعر للمتر المربع.

وبينت الدراسة أن العام 2020 اتسم بانخفاض أسعار بيع الشقق في المملكة بنسبة 2.2 % تزامنا مع انخفاض البيوعات بنسبة 14 % عن العام السابق في مختلف المناطق المشمولة بالرصد.

وبحسب الدراسة، تراوح سعر المتر في عمان بصورة عامة من 210 إلى 1,500 دينار للطوابق. وسجلت منطقة عبدون وجبل عمان أعلى سعر بيع للمتر، وحلت كل من دابوق ودير غبار والصويفية وأم أذينة ثانيا.

ولفتت خريطة إلى أن الأسعار التي خرجت بها الدراسة تقريبية واسترشادية فقط، وقد تختلف تبعاً لمساحة الشقة، وإضافاتها والخدمات المحيطة فيها، بالإضافة إلى عمر البناء، ورقم الطابق، والتشطيبات الداخلية وغيرها من العوامل. كما تزيد أسعار الشقق الأرضية والطابق الأخير مع روف بنسبة 10 % إلى 20 % عن أسعار الطوابق.

وبحسب الدراسة، يتراوح سعر شقة في تلاع العلي بمساحة 150 م2 من 67.5 إلى 120 ألف دينار للطوابق، ومن 74 إلى 144 ألف دينار تقريبا لشقة أرضية أو طابق أخير مع روف.