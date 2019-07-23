أسلحة لمحاربة ارتفاع الكوليسترول

برلين- قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه إنه يمكن محاربة ارتفاع الكوليسترول من خلال التغذية الصحية والرياضة.

وأوضحت ريزه أنه ينبغي الإقلال من الدهون الحيوانية، التي تتمثل مصادرها في اللحوم الغنية بالدهون والزبدة والقشدة، في حين ينبغي تناول الدهون النباتية، التي تتمثل مصادرها في زيت الزيتون.

وينبغي أيضا تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3، التي تتمثل مصادرها في المكسرات والأسماك البحرية الدهنية كالسلمون والماكريل، في حين ينبغي الحذر من الأسماك المدخنة والقشريات.

وينبغي أيضا توخي الحذر من الدهون المتحولة، والتي تحتوي عليها الأطعمة المحمرة كرقائق البطاطس والمخبوزات الغنية بالدهون.

ومن المهم أيضا تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

وإلى جانب التغذية الصحية، أكدت ريزه على أهمية المواظبة على ممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحمل مثل السباحة والمشي والركض وركوب الدراجات الهوائية لمدة نصف ساعة بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

وإذا لم تفلح هذه الأسلحة في محاربة ارتفاع الكوليسترول، فيجب حينئذ اللجوء إلى الأدوية لتجنب العواقب الخطيرة المترتبة على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، والتي تتمثل في تصلب الشرايين، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

جدير بالذكر أن الكوليسترول يكون مرتفعا بدءا من قيمة 240 mg/dl، بالأحرى بدءا من قيمة 160 mg/dl بالنسبة للكوليسترول منخفض الكثافة “LDL” المعروف بالكوليسترول الضار.-(د ب ا)