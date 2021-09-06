الأسرى الفلسطينيين الـ 6 الذين انتزعوا حريتهم من معتقل “الجلبوع” (أسماء)

القدس المحتلة- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن إدارة سجون الاحتلال، إن ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن الجلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأسرى تمكنوا من الفرار عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل.

وادعت أن الأسرى الذين فروا من سجن الجلبوع، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.-(وفا)