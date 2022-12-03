أسماء الرابحين في مسابقة “توقع واربح” مع الغد (السحب الأول)

أعلنت “الغد” أسماء الرابحين في مسابقة “توقع نتائج مباريات كأس العالم واربح” جوائز نقدية وعينية مجزية.
وأجري السحب الأول لنتائج المسابقة، اليوم السبت (3/12/2022)، بحضور مندوبي وزارة الصناعة والتجارة، السيد إبراهيم أبو عساف والسيد أحمد محادين.
وجرى خلال السحب، توزيع جوائز نهاية دور المجموعات؛ وهي: 6 حسابات توفير (كل حساب بقيمة 100 دينار) مقدمة من البنك الأهلي الأردني، و21 طردًا يحوي كل منها مجموعة مواد تنظيف منزلية متنوعة مقدمة من شركة العملاق.
وتاليا أسماء حسابات الفائزين/ات بجوائز حسابات التوفير المقدمة من البنك الأهلي الأردني:
Rixs Liex
عيسى ابو الراغب
Mohammed Ali
Um Majid Faouri
Tareq Ngamshh
زهرة البستان
وفيما يلي أسماء حسابات الفائزين/ات بطرود مواد التنظيف المنزلية المتنوعة، المقدمة من شركة العملاق:
Yehya Abu Taleb
Khalid Mahmoud
tamara_mohammed_84
Um Mohammad Abed
Abeer Jaafrah
Fáráh Máhĕr
Haneen Abboushi
Mutaz Saad
همسات المطر
Hasan Radaideh
Zaid Alamaerh
ختام مرعي
Um Hadi Rad
Mohammad R Hasan
UM Rand
Zian Enbaeh
Ahmad Saeed
Mahmoud H Al-Boul
وتبارك “الغد” والبنك الأهلي وشركة العملاق، للفائزين/ات في هذا السحب، وسيتم التواصل معهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لإبلاغهم بطريقة وموعد استلام جوائزهم/ن.
وما تزال فرص الربح قائمة، إذ أن هناك 3 سحوبات قادمة، يتضمن آخرها توزيع الجوائز الكبرى، وذلك مع نهاية المونديال العالمي.
لتفاصيل مواعيد السحوبات القادمة وكيفية الاشتراك في المسابقة يرجى الضغط هنا.