أسماء الرابحين في مسابقة “توقع واربح” مع الغد (السحب الأول)

أعلنت “الغد” أسماء الرابحين في مسابقة “توقع نتائج مباريات كأس العالم واربح” جوائز نقدية وعينية مجزية.

وأجري السحب الأول لنتائج المسابقة، اليوم السبت (3/12/2022)، بحضور مندوبي وزارة الصناعة والتجارة، السيد إبراهيم أبو عساف والسيد أحمد محادين.

وجرى خلال السحب، توزيع جوائز نهاية دور المجموعات؛ وهي: 6 حسابات توفير (كل حساب بقيمة 100 دينار) مقدمة من البنك الأهلي الأردني، و21 طردًا يحوي كل منها مجموعة مواد تنظيف منزلية متنوعة مقدمة من شركة العملاق.

وتاليا أسماء حسابات الفائزين/ات بجوائز حسابات التوفير المقدمة من البنك الأهلي الأردني:

Rixs Liex

عيسى ابو الراغب

Mohammed Ali

Um Majid Faouri

Tareq Ngamshh

زهرة البستان

وفيما يلي أسماء حسابات الفائزين/ات بطرود مواد التنظيف المنزلية المتنوعة، المقدمة من شركة العملاق:

Yehya Abu Taleb

Khalid Mahmoud

tamara_mohammed_84

Um Mohammad Abed

Abeer Jaafrah

Fáráh Máhĕr

Haneen Abboushi

Mutaz Saad

همسات المطر

Hasan Radaideh

Zaid Alamaerh

ختام مرعي

Um Hadi Rad

Mohammad R Hasan

UM Rand

Zian Enbaeh

Ahmad Saeed

Mahmoud H Al-Boul

وتبارك “الغد” والبنك الأهلي وشركة العملاق، للفائزين/ات في هذا السحب، وسيتم التواصل معهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لإبلاغهم بطريقة وموعد استلام جوائزهم/ن.

وما تزال فرص الربح قائمة، إذ أن هناك 3 سحوبات قادمة، يتضمن آخرها توزيع الجوائز الكبرى، وذلك مع نهاية المونديال العالمي.

لتفاصيل مواعيد السحوبات القادمة وكيفية الاشتراك في المسابقة يرجى الضغط هنا.