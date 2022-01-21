أسماء الفائزين الجدد بجائزة تلقي مطعوم كورونا

أعلن التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” اليوم الجمعة، أسماء الفائزين بجوائز السحب الحادي عشر لمتلقي مطعوم كورونا، ضمن المبادرة التي أطلقها التلفزيون بالتعاون مع جمعية البنوك، وشركة أمنية، بهدف التشجيع على تلقي المطعوم وتحصين المجتمع من الوباء.

وفاز بالجوائز لهذا الأسبوع ستة فائزين هم: محمد خالد وليد محمود صالح من عمان، إسراء محمد عبدالرحمن أبو نجيلة من الزرقاء، باسم فهد زايد المرزق من مادبا، أصيل حسن محمد السحالين من معان، عاطف فلاح عقيل الغويري من الزرقاء، هناء فارس غانم عوف من مادبا، حيث تبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، وستصل للفائزين رسائل نصية توضح آلية استلامهم للجوائز.

ويشارك في الجوائز جميع الفئات العمرية التي تتلقى المطعوم خلال الأسبوع الذي يسبق عملية السحب سواءً أكانت الجرعة الأولى أو الثانية، إذ يجرى السحب إلكترونياً، ويحدد من خلاله الفائزون عبر الرقم المرجعي الذي يظهر على شهادة المطعوم.

وتبرع بجوائز السحب الحادي عشر لمتلقي مطعوم كورونا البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي، وبنك الإسكان، وكابيتال بنك، وبنك صفوة الإسلامي، وشركة أمنية.