أسماء الفائزين بمسابقة صدقني للأسبوع 11

عمان- الغد- أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، نتائج الأسبوع (11) لمسابقة “صدقني” التي أطلقتها الوزارة في أيلول الماضي، ضمن المبادرة الوطنية لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، في ثلاث فئات، هي “أفهم”، “أرصد”، و”أشارك”.

وفاز بالمراكز الأولى في الفئات المشار إليها، كل من: محمد عبدالله هارون عن فئة “أشارك الفيديو”، آية خليل عثمان عن فئة “أشارك مقالة”، ابراهيم ناصف القيسي عن فئة “أرصد”، يزن غالب عبيدي عن فئة “أفهم”.

كما فاز في فئة “أشارك مقالة”: سليمان محمد عربيات، سيف الدين عامر الخطاطبة، ياسمين خالد القواسمة، نبأ أمجد يوسف، وفاز في فئة “أشارك فيديو”: أسامة محمد الشرفاء، عبدالله رامي ابو السندس،عبدالله محمد المجالي، هبة اللّه أحمد الرواشدة.

وعن فئة “أفهم”، فاز: قصي محمد يوسف القرعان، ابراهيم هلال الزعبي، سدين شريف البريزات، هشام صالح العشوش، بشرى ابراهيم الاخرس، دانيه إدريس الرفاعي، محمد جهاد المغايرة، محمد هايل الشرعة، غدير محمود الطرايرة، محمد رياض ابو الهيجاء، هناء محمود أبو صاع، عبله فائق بني حمد.

وعن فئة “أرصد” فاز كل من: سندس محمد المومني، معتصم عمر عيد، يحيى بسام ابو عيشه، محمود عارف عمر، سلسبيل عامر ادبيسية، عليا رشيد العظامات.

وتهدف المسابقة التي تقام للأسبوع (11) على التوالي إلى زيادة الوعي بمبادئ التعامل الرشيد مع وسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات والأخبار، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة والتمييز بين الأخبار الصحيحة والمضللة، وإعلاء قيم المصداقية في المجتمع.

كما تسعى مسابقة “صدقني” إلى نشر المفاهيم الإعلامية، ومواجهة التضليل الإعلامي، حيث تم إنتاج أكثر من 40 درسا تفاعليا مدة كل منها 10 -15 دقيقة، تم تحميلها على منصة “ثقتنا” https://thekatna.gov.jo/، وبإمكان الراغبين المشاركة في المسابقة دون تحديد سقف أعلى للعمر .

ويحق للمشارك أن يختار مجالاً واحداً كل أسبوع، وتُقدّم المسابقة للفائزين 50 جائزة أسبوعياً بقيمة 100 دينار لكل جائزة من المجالات الثلاثة، وجائزة رئيسية بقيمة 300 دينار للفائز الأول.