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أسماء المستفيدين من إسكان ضباط الجيش لشهر آذار

منذ 4 ساعات
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي
شعار القوات المسحلة الأردنية - الجيش العربي

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عمان- الغد- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي/مديرية مؤسسة الاسكان والاشغال العسكرية، أمس الخميس، اسماء المستفيدين من اسكان ضباط الجيش لشهر آذار 2020.

وقالت القيادة إن الضباط وضباط الصف والافراد المذكورين تالياً قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صندوق الاسكان العسكري وعليهم المراجعة خلال ساعات الدوام الرسمي مصطحبين معهم الوثائق التالية:

أ . قرار التقاعد

ب. كشف راتب من وزارة المالية

ج. صورة عن شهادة الاخراج

د . وصل الاشتراك

هـ. صورة عن الهوية الشخصية

(على ان تكون جميع الوثائق اعلاه حديثه واصلية او صور مصدقة).

للوصول إلى الأسماء انقر على الروابط المفعلة أدناه:

أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد شهر 3-2020

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين شهر 3-2020

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