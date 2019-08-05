أسماء المستفيدين من قروض الإسكان العسكري

عمان – الغد – أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري من صندوق إسكان ضباط الدفاع المدني .

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الضباط المستحقين بضرورة مراجعة أمين سر لجنة صندوق إسكان الضباط / إدارة التخطيط والتنظيم لغايات استكمال إجراءات منحهم القرض مصطحبين

معهم الوثائق المطلوبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/8/2019م .

المتقاعدون :- قرار تقاعد ، كشف راتب لآخر ثلاثة شهور ، هوية أحوال مدنية .

العاملون :- شهادة تعيين وكشف راتب .

ت الرتبة الاسم

1. مقدم حسن علي خيران السرحان

2. مقدم عماد عرسان إبراهيم المقابلة

3. مقدم سالم حسين سالم بكر

4. مقدم متقاعد كمال احمد عبد الحميد الصرايرة

5. رائد متقاعد محمد سمير جميل الخليلي

6. رائد محمد زايد هلال أبو عين

7. رائد عاطف كريم حمد الحجوج

8. رائد متقاعد طه حسين حسن الدندشلي

9. نقيب متقاعد محمد خير عبدالله خليل الخابور

10. نقيب متقاعد زياد غازي يوسف سماره

11. رائد متقاعد محمد عبد الكريم رشيد الرواشدة

12. رائد متقاعد وليد خالد يوسف موسى

13. رائد متقاعد علي حسين علي الهزايمة

14. نقيب متقاعد أحمد محمد سبتي الفاخري

15. نقيب متقاعد زياد إبراهيم عبد السلام الشطناوي

16. نقيب متقاعد يحيى خليل شكري عايد

17. نقيب متقاعد محمود عبد ربه فلاح الحنيطي

18. رائد متقاعد سليم سليمان طالب السلايمه

19. نقيب متقاعد خالد احمد عبد اللطيف عبد العال

20. نقيب متقاعد عصام علي أحمد أبو زيد

21. نقيب متقاعد علي محمد محمود السليمان

22. نقيب متقاعد نضال إبراهيم أحمد أحمد

23. نقيب متقاعد بلال احمد محمد السقار

24. نقيب متقاعد محمد بدري محمد العبيدات

25. رائد متقاعد حسين خضر حمد السكران

26. رائد متقاعد رائد أحمد سالم الشمايله

27. نقيب متقاعد بشار أحمد عارف الدلقموني

28. رائد متقاعد ياسين محمد علي الأسعد

29. رائد متقاعد محمد فالح فلاح الجراح

30. رائد متقاعد خليل شتيوي خليفه السليحات