أسماء متبرعين لصندوق همّة وطن

عمان- واصلت الشركات والمؤسسات الأردنية والأفراد تقديم تبرعاتهم لصندوق همّة وطن لدعم المجهود الوطني في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الشركات الأردنية التي تبرعت لصندوق همّة وطن حيث أعلنت أمس عن تبرعها بمبلغ 20 مليون دينار.

كما تبرعت شركات أردنية وأفراد للصندوق خلال الأيام (2-5-6) نيسان الجاري بمبلغ 2 مليون و84 ألف دينار، ليبلغ إجمالي التبرعات 22.8 مليون دينار تم إيداعها في الحساب المخصص للصندوق.

وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن أنه وتنفيذاً لأمر الدفاع رقم (4) فتح حساب باسم “صندوق تبرعات همة وطن” ويحمل رقم 1/3400/400 وتقبل التبرعات في الحساب من خلال صناديق البنك المركزي وكافة فروع البنوك العاملة في المملكة أو من خلال نظام أي فواتيركم.

وتاليا قائمة بأسماء بعض المتبرعين:

• شركة البوتاس العربية 20,000,000 مليون دينار

• شركة الاتحاد لتطوير الأراضي 100 ألف دينار

• باسم محمد فارس ابراهيم 100 ألف دينار

• شركة المربع الذهبي لإدارة المواقع الإلكترونية 100 ألف دينار

• جميل يوسف محمد ناجي 100 ألف دينار

• Mass Global Investment 106.2 ألف دينار

• إبراهيم السيد علي 100 ألف دينار

• شركة المطاحن الأردنية 100 ألف دينار

• مجموعة شركات الزمن للتجارة والمقاولات 141,8 ألف دينار

• شركة زمزم إخوان 100 ألف دينار

• نصر الدليمي 100 ألف دينار

• عون و نور الكباريتي/شركة kabs 100 ألف دينار

• رؤوف بيطار 100 ألف دينار

• سعد جنابي 100 ألف دينار

• محمد فضل 100 ألف دينار

• احمد اسماعيل 106 ألف دينار

• equity / 100 ألف دينار

• جميل جاد الله 100 ألف دينار

• نادي السيارات الملكي 100 ألف دينار

• شركة المواد الزراعية مقدادي 230 ألف دينار