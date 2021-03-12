أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

عمان- الغد- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19)، وعددها 124 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

(المحطات التابعة لشركة جوبترول)

1 محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة

2 محطة الهاشمية الزرقاء

3 محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة

4 محطة الحصن اربد

5 محطة الكرك المركزية الكرك

6 محطة السلط الجسر/ الدباس السلط

7 محطة القويرة العقبة

8 الكرامة – المطار عمان العاصمة

9 قوس النصر جرش

10 المفرق البلد المفرق

11 محطة الشوبكي – طريق المطار العاصمة

12 محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة

13 محطة جولف عنجرة عجلون

14 محطة العقبة 2 الجمرك العقبة

15 محطة خلدا 1 العاصمة

16 محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة

17 محطة يحيى بدر الحديد العاصمة – جمرك عمان

18 محطة كاربلازا عمان العاصمة

19 محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق

(المحطات التابعة لتوتال )

20 محطة اليادودة 1 اليادودة

21 محطة صويلح صويلح

22 الغباشة – محطة السعد طريق المطار

23 محطة مجمع الباصات اربد – دوار الثقافة

24 محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق

25 محطة ماهر حسونه الرصيفة

26 محطة امواج العقبه

27 محطة القويرة القويرة

28 معان الجديده معان المدينة

29 محطة راس النقب راس النقب

30 محطة الحمر الحمر – الفحيص

31 محطة الغور الصافي الغور الصافي

32 محطة القطرانة2 القطرانة

33 محطة نايفه شارع بغداد الدولي

(المحطات التابعة لشركة المناصير)

34 محطة البوتاس الكرك

35 محطة الجيزة عمان

36 محطة الشيدية معان

37 محطة الطريق الخلفي العقبة

38 محطة المطار عمان

39 محطة الطنيب عمان

40 محطة ش. الشريف حسين العقبة

41 محطة وادي رم العقبة – الراشدية

42 محطة اربد اربد

43 محطة خو الزرقاء

44 محطة المركز الثقافي عمان

45 محطة مطار العقبة العقبة

(محطات المحروقات الاهلية) –

46 توتال / السخنة الزرقاء – شارع السخنة الرئيسي

47 محطة العطاء للمحروقات عجلون – شارع اربد عجلون

48 محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور – طريق ناعور حسبان

49 شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب – بالقرب من المقبرة الاسلامية

50 محطة عمر الحراحشة المفرق- اوتستراد المفرق الزرقاء

51 محطة هضاب الجزيرة معان – مقابل محافظة معان

52 محطة ابو سيف للمحروقات عمان- ابوعلندا / طريق الحزام الدائري

53 محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة/ الطريق الصحراوي

54 محطة ابراهيم المناصير عمان – ناعور / شارع السلام

55 محطة طارق بترو عمان – سحاب / شارع الازرق

56 محطة عصام المحيسن الطفيلة – العيص/ طريق عمان الطفيلة

57 محطة الانصار للمحروقات معان- الشيديه/ الطريق الصحراوي

58 محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة- الطريق الصحراوي

59 محطة العلي عمان- شارع الاردن / مقابل صحارى مول

60 محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء- مدخل وادي موسى

61 محطة الوليد للمحروقات عمان – اليادودة / خريبة السوق

62 محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية /بجانب معصرة الزيود

63 محطة الماجد للمحروقات عمان – المقابلين/شارع الحرية

64 محطة الراشد للمحروقات عمان – سحاب / شارع عمان بغداد

65 محطة ذيبان للمحروقات ذيبان – لواء ذيبان

66 محطة جمال حمودة معان – الحسينية / الطريق الصحراوي

67 محطة الفا للمحروقات عمان – الجيزة

68 محطة الجندي للمحروقات الزرقاء- مقابل المنطقة الحرة

69 شركة محمد الجراروة اربد- طريق اربد المفرق

70 محطة بشرى للمحروقات الرمثا – بشرى

71 محطة البلال للمحروقات مادبا – التيم/ طريق مجمع الدوائر الحكومية

72 محطة كار بلازا للمحروقات عمان – شارع وصفي التل

73 محطة بيت راس للمحروقات اربد – بيت راس / الشارع الرئيسي

74 محطة حطين للمحروقات عمان / مخيم حطين

75 شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان – القويسمة

76 محطة برقش للمحروقات عجلون – طريق ارحابا اجديتا

77 شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد – بني كنانه / حرثا

78 شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء – الظليل

79 محطة رغدان للمحروقات عمان – شارع المحطة القديم

80 محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان- طريق ذيبان الكرك

81 محطة الغزاوي للمحروقات اربد – الاغوار الشمالية

82 محطة الغدير للمحروقات المفرق – طريق حيفا بغداد الدولي

83 محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة

84 محطة المغطس المركزية البلقاء – لواء الشونة الجنوبية

85 محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق – طريق السعودية الدولي

86 محطة الوديان للمحروقات اربد طريق الاغوار

87 محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة – لواء بصيرا – الرشادية

88 محطة زي للمحروقات السلط – زي

89 محطة السلمان طبربور – دوار المشاغل

90 شركة ورثة نوفل عطا الازرق – الازرق الشمالي

91 محطة توتال الدجاني اربد-طريق الحصن

92 محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق-منشية بني حسن

93 شركة العون لادارة المحطات عمان – الجبيهه

94 محطة الحسا للمحروقات الحسا – الطريق الصحراوي

95 محطة طبريا مثلث بليلا – جرش

96 محطة البدور الشوبك

97 محطة الهباهبة الشوبك

98 محطة وادي اليابس الشونة

99 محطة دير علا الاغوار

100 محطة صبح / الهاشمي الشمالي الهاشمي الشمالي

101 محطة سعد أبو عليم المفرق

102 محطة ديرعلا المركزية الاغوار الشمالية

103 محطة وقاس للمحروقات الاغوار

104 محطة قاقيش دوار خلدا

105 محطة مهند عويس طريق جرش – عجلون

106 محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق جرش

107 محطة القيروان جرش

108 محطة السرو للمحروقات اربد – السرو

109 محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا – اربد

110 محطة حابس الشرعة الزعتري – المفرق

111 محطة محروقات لواء المزار الشمال

112 محطة توتال العائدة للسيد مازن السعدي شارع الأمير حسين- المفرق

113 محطة الخال للمحروقات وسط اربد

114 محطة عبد الله عبد الدايم معان- المثلث

115 محطة محمد عبد الدايم الحسينية

116 محطة عكروش صافوط

117 محطة شمال عجلون طريق اربد عجلون

118 محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب

119 محطة طيبة للمحروقات الكرك – الزار الجنوبي

120 محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري – المفرق

121 محطة شركة العون عمان – الحزام

122 محطة أبو عدنان عماد المفرق – مقابل محطة توليد رحاب

123 محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف

124 المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا