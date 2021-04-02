أسماء محطات المحروقات العاملة خلال حظر الجمعة

عمان – الغد – أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت، للحد من تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19)، وعددها 143 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

المحطات التابعة لشركة جوبترول

1 محطة الاستقلال (1) عمان العاصمة

2 محطة الهاشمية الزرقاء

3 محطة قنازع-زيزيا عمان العاصمة

4 محطة الحصن اربد

5 محطة الكرك المركزية الكرك

6 محطة السلط الجسر/ الدباس السلط

7 محطة القويرة العقبة

8 الكرامة – المطار عمان العاصمة

9 قوس النصر جرش

10 المفرق البلد المفرق

11 محطة الشوبكي – طريق المطار العاصمة

12 محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة

13 محطة جولف عنجرة عجلون

14 محطة العقبة 2 الجمرك العقبة

15 محطة الأولى للمحروقات العقبة

16 محطة خلدا 1 العاصمة

17 محطة بيتولا لادارة محطات المحروقات العاصمة

18 محطة يحيى بدر الحديد العاصمة – جمرك عمان

19 محطة عياش محمد أبو العيس( العموش) المفرق

20 محطة عماد النعيمات للمحروقات البلقاء

21 محطة الرويشد – أبو عاقولة المفرق

22 محطة عاشور اربد

المحطات التابعة لشركة توتال الأردن

23 محطة اليادودة 1 اليادودة

24 محطة صويلح صويلح

25 الغباشة – محطة السعد طريق المطار

26 محطة مجمع الباصات اربد – دوار الثقافة

27 محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق

28 محطة ماهر حسونه الرصيفة

29 محطة امواج العقبه

30 محطة القويرة القويرة

31 معان الجديده معان المدينة

32 محطة راس النقب راس النقب

33 محطة الحمر الحمر – الفحيص

34 محطة الغور الصافي الغور الصافي

35 محطة القطرانة2 القطرانة

36 محطة نايفه شارع بغداد الدولي

37 محطة القطيشات الحزام

المحطات التابعة لشركة المناصير

38 محطة البوتاس الكرك

39 محطة الجيزة عمان

40 محطة الشيدية معان

41 محطة الطريق الخلفي العقبة

42 محطة المطار عمان

43 محطة الطنيب عمان

44 محطة ش. الشريف حسين العقبة

45 محطة وادي رم العقبة – الراشدية

46 محطة اربد اربد

47 محطة خو الزرقاء

48 محطة المركز الثقافي عمان

49 محطة مطار العقبة العقبة

محطات المحروقات الاهلية

50 توتال / السخنة الزرقاء – شارع السخنة الرئيسي

51 محطة العطاء للمحروقات عجلون – شارع اربد عجلون

52 محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور – طريق ناعور حسبان

53 شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب – بالقرب من المقبرة الاسلامية

54 محطة عمر الحراحشة المفرق- اوتستراد المفرق الزرقاء

55 محطة هضاب الجزيرة معان – مقابل محافظة معان

56 محطة ابو سيف للمحروقات عمان- ابوعلندا / طريق الحزام الدائري

57 محطة صخر للمحروقات عمان- الجيزة/ الطريق الصحراوي

58 محطة ابراهيم المناصير عمان – ناعور / شارع السلام

59 محطة طارق بترو عمان – سحاب / شارع الازرق

60 محطة عصام المحيسن الطفيلة – العيص/ طريق عمان الطفيلة

61 محطة الانصار للمحروقات معان- الشيديه/ الطريق الصحراوي

62 محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة- الطريق الصحراوي

63 محطة العلي عمان- شارع الاردن / مقابل صحارى مول

64 محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء- مدخل وادي موسى

65 محطة الوليد للمحروقات عمان – اليادودة / خريبة السوق

66 محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية /بجانب معصرة الزيود

67 محطة الماجد للمحروقات عمان – المقابلين/شارع الحرية

68 محطة الراشد للمحروقات عمان – سحاب / شارع عمان بغداد

69 محطة ذيبان للمحروقات ذيبان – لواء ذيبان

70 محطة جمال حمودة معان – الحسينية / الطريق الصحراوي

71 محطة الفا للمحروقات عمان – الجيزة

72 محطة الجندي للمحروقات الزرقاء- مقابل المنطقة الحرة

73 شركة محمد الجراروة اربد- طريق اربد المفرق

74 محطة بشرى للمحروقات الرمثا – بشرى

75 محطة البلال للمحروقات مادبا – التيم/ طريق مجمع الدوائر الحكومية

76 محطة كار بلازا للمحروقات عمان – شارع وصفي التل

77 محطة بيت راس للمحروقات اربد – بيت راس / الشارع الرئيسي

78 محطة حطين للمحروقات عمان / مخيم حطين

79 شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان – القويسمة

80 محطة برقش للمحروقات عجلون – طريق ارحابا اجديتا

81 شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد – بني كنانه / حرثا

82 شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء – الظليل

83 محطة رغدان للمحروقات عمان – شارع المحطة القديم

84 محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان- طريق ذيبان الكرك

85 محطة الغزاوي للمحروقات اربد – الاغوار الشمالية

86 محطة الغدير للمحروقات المفرق – طريق حيفا بغداد الدولي

87 محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة

88 محطة المغطس المركزية البلقاء – لواء الشونة الجنوبية

89 محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق – طريق السعودية الدولي

90 محطة الوديان للمحروقات اربد طريق الاغوار

91 محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة – لواء بصيرا – الرشادية

92 محطة زي للمحروقات السلط – زي

93 محطة السلمان طبربور – دوار المشاغل

94 شركة ورثة نوفل عطا الازرق – الازرق الشمالي

95 محطة توتال الدجاني اربد-طريق الحصن

96 محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق-منشية بني حسن

97 شركة العون لادارة المحطات عمان – الجبيهه

98 محطة الحسا للمحروقات الحسا – الطريق الصحراوي

99 محطة طبريا مثلث بليلا – جرش

100 محطة البدور الشوبك

101 محطة الهباهبة الشوبك

102 محطة وادي اليابس الشونة

103 محطة دير علا الاغوار

104 محطة صبح / الهاشمي الشمالي الهاشمي الشمالي

105 محطة سعد أبو عليم المفرق

106 محطة ديرعلا المركزية الاغوار الشمالية

107 محطة وقاس للمحروقات الاغوار

108 محطة قاقيش دوار خلدا

109 محطة مهند عويس طريق جرش – عجلون

110 محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق جرش

111 محطة القيروان جرش

112 محطة السرو للمحروقات اربد – السرو

113 محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا – اربد

114 محطة حابس الشرعة الزعتري – المفرق

115 محطة محروقات لواء المزار الشمال

116 محطة توتال العائدة للسيد مازن السعدي شارع الأمير حسين- المفرق

117 محطة الخال للمحروقات وسط اربد

118 محطة عبد الله عبد الدايم معان- المثلث

119 محطة محمد عبد الدايم الحسينية

120 محطة عكروش صافوط

121 محطة شمال عجلون طريق اربد عجلون

122 محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب

123 محطة طيبة للمحروقات الكرك – الزار الجنوبي

124 محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري – المفرق

125 محطة شركة العون عمان – الحزام

126 محطة أبو عدنان عماد المفرق – مقابل محطة توليد رحاب

127 محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف

128 المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا

129 شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام

130 محطة المشاهير الطريق التنموي

131 محطة عجلون وسط عجلون بالقرب من بنك القاهرة عمان

132 محطة طبلت وادي عبدون

133 محطة الأغوار المركزية الحديثة الاغوار

134 محطة الرجوب شارع البتراء – اربد

135 محطة بوابة الاردن الدوار السابع

136 محطة خالد اسعد الداوود للمحروقات حوارة – اربد

137 محطة العقيل للمحروقات طريق المفرق – اربد

138 محطة ضيف الله الشقران طريق الرمثا – بشرى

139 محطة الدجنية – جوبترول طريق المفرق – الزرقاء

140 محطة اربيلا للمحروقات اربد – الحي الشرقي – شارع الملكة نور

141 محطة الناجي للمحروقات اربد – شارع فوعرا

142 محطة الاثير للمحروقات اربد – حي الفضيلة

143 محطة نبع الخير شارع الطرة – الرمثا