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أسماء محطات المحروقات العاملة خلال حظر الجمعة

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول المفروض للحد من تداعيات فيروس (كورونا المستجد- كوفيد19) حتى صباح غد السبت.
المحطات التابعة لشركة (جوبتروال)، وتشمل، محطة الاستقلال (1)،عمان العاصمة ومحطة الهاشمية/ الزرقاء ومحطة قنازع-زيزيا /عمان العاصمة ومحطة الحصن /اربد ومحطة الكرك المركزية /الكرك ومحطة القويرة/ العقبة ومحطة الشوبكي – طريق المطار/العاصمة ومحطة الاشرفية للمحروقات /العاصمة ومحطة خلدا 1/العاصمة ومحطة قولف عنجرة / عجلون ومحطة يحيى بدر الحديد/ العاصمة – جمرك عمان ومحطة عياش محمد أبو العيس( العموش)/المفرق.
اما قائمة المحطات التابعة لشركة المناصير فتشمل، محطة البوتاس/ الكرك ومحطة الجيزة/ عمان ومحطة الشيدية/ معان ومحطة الطريق الخلفي/العقبة ومحطة المطار/عمان ومحطة الطنيب/ عمان ومحطة ش. الشريف حسين/العقبة ومحطة وادي رم/العقبة – الراشدية ومحطة اربد/اربد ومحطة خو/الزرقاء ومحطة المركز الثقافي/ عمان ومحطة مطار العقبة/ العقبة.
وفيما يتعلق بقائمة المحطات التي تعود لتوتال، فتشمل، محطة اليادودة 1/اليادودة ومحطة مجمع الباصات/اربد – دوار الثقافة ومحطة الزرقاء الجنوبي/جبل طارق ومحطة القويرة/القويرة ومحطة راس النقب/راس النقب ومحطة الحمر/ الحمر – الفحيص ومحطة غور الصافي/غور الصافي ومحطة القطرانة/ القطرانة ومحطة ماهر حسونة/الرصيفة ومحطة نايفة/شارع بغداد الدولي ومحطة معان الجديدة/معان المدينة ومحطة أمواج/ العقبة ومحطة السعد/عمان ومحطة صويلح/ صويلح ومحطة حازم قطيشات/شارع الحزام.
كما تم استثناء محطات محروقات أهلية (مملوكة لافراد)، موزعة على مختلف محافظات المملكة.

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