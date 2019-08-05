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أسماء “مدارس مكرمة العشائر وذات الظروف الخاصة” – رابط

منذ ساعتين
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)
مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان - (تصوير: اسامة الرفاعي)

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الغد– أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة النهائية للمدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة ودعت الوزارة للإطلاع عليها الدخول إلى الرابط التالي:
http://www.admhec.gov.jo/RulesRoyalitySchools.aspx
وأضافت الوزارة بأنه سيكون هناك إعلان تفصيلي عن بدء عملية التقديم وآلية التقديم للاستفادة من هذه المكرمة قريباً.

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