أسماء “مدارس مكرمة العشائر وذات الظروف الخاصة” – رابط

الغد– أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة النهائية للمدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة ودعت الوزارة للإطلاع عليها الدخول إلى الرابط التالي:

http://www.admhec.gov.jo/RulesRoyalitySchools.aspx

وأضافت الوزارة بأنه سيكون هناك إعلان تفصيلي عن بدء عملية التقديم وآلية التقديم للاستفادة من هذه المكرمة قريباً.