أسماء مراكز التطعيم الخميس

عمان- الغد- نشرت وزارة الصحة، اسماء مراكز التطعيم التي يتوافر فيها المطاعيم حسب نوع المطعوم وعدد الجرعات لليوم الخميس حسب الروابط التالية:

مطعوم فايزر جرعةرأولى وجرعة ثانية

الرابط :https://bit.ly/3k2JWg0

أ. مطاعيم الجرعة الأولى المتخلفين عن مواعيدها .

ب. مطاعيم الجرعة الأولى للأعمار من ١٢ عاما فما فوق ، وبدون موعد مسبق .

ج. مطاعيم الجرعة الثانية ( وبدون تحديد موعد ) لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ ٢٠٢١/٧/١٠ .

د. مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

مطعوم سينوفارم جرعةأولى وجرعة ثانية

الرابط: https://bit.ly/3sR13FH

وتشمل الآتي:

لمن هم فوق سن 18، المبرمجة مسبقا والمتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

مطعوم سينوفارم جرعة ثانية

الرابط: https://bit.ly/3y5p4d0

أ. الجرعة الثانية لمن هم فوق سن 18 عاما و المبرمجة مسبقا و المتخلفين عنها وبدون موعد مسبق.

الجرعة المعززة من مطعوم فايزر لمن تلقى جرعتين سينوفارم لغايات الدخول الى بعض الدول:

الرابط: https://bit.ly/3mprZLl

ودعت الوزارة الراغبين بالحصول على الجرعىة المعززة إلى اصطحاب الوثائق الثبوتية ( الاقامة ، عقد العمل ) بالإضافة الى الهوية الشخصية للاردنيين ، وجواز السفر لغير الاردنيين.