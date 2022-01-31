أسماء منتسبي الجيش المستحقين لقرض الإسكان العسكري

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماؤهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

وبينت القيادة العامة أن على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/12/2021 للحصول على القرض، وكذلك الضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد).

وأوضحت أنه سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان.

ودعت القيادة العامة الراغبين بمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك، إلى متابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية.

وتاليا الكشوفات المرفقة بأسماء الضباط وضباط الصف والأفراد الذين استحقوا قرض الإسكان العسكري:

كشف بأسماء الضباط المستحقين لقرض الإسكان العسكري لدفعة شهر 1/12/2021

كشف بأسماء ضباط وضباط صف وأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري لدفعة شهر 1/12/2021