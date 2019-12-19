أسهم اليابان تتراجع عن أعلى مستوى في 14 شهرا

طوكيو – انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس بعد بدء جني الأرباح في أعقاب ارتفاع إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في الآونة الأخيرة بينما صعد سهم شركة هيتاشي للتكنولوجيا بعد إعادة هيكلة محفظتها للأعمال.

ونزل المؤشر نيكي 0.29 % ليغلق عند 23864.85 نقطة ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في 14 شهرا الذي بلغه يوم الثلاثاء الماضي عند 14091.12 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 % إلى 1736.11 نقطة. وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل أسهم شركات سمسرة الأوراق المالية والشحن ضمن الأكثر تراجعا حيث انخفض القطاعان 1.8 و1 % على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر قفز سهم هيتاشي 4.6 % إلى أعلى مستوى في نحو عامين حيث رحب المستثمرون بمسعى الشركة لإعادة هيكلة أعمالها. وأعلنت الشركة أنها ستبيع وحدة الكيماويات المدرجة التابعة لها هيتاشي كيميكال وكذلك وحدتها لأنشطة التصوير التشخيصي الطبي في صفقتين قيمتهما الإجمالية 673 مليار ين (6.2 مليار دولار).

وصعد سهم هيتاشي كيميكال 11.8 % بينما انخفض سهم شوا دينكو التي اشترت وحدة الكيماويات 2.7%.

وصعد سهم فوجي فيلم هولدنجز التي اشترت وحدة التصوير التشخيصي الطبي 2.1 %. وانخفض سهم إيسوزو موتورز 3.7 % بعدما أعلنت عن صفقة لشراء يو.دي تركس من فولفو السويدية. وأُعلنت الصفقة بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.-(رويترز)