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أسهم روما تقفز في البورصة بسبب احتمالية بيعه

منذ 14 دقيقة

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روما – قفزت أسهم روما في بداية تعاملات البورصة الإيطالية (بورصة ميلانو) وارتفعت بما يزيد عن 8% وذلك بعد انتشار أنباء عن احتمالية قيام رجل الأعمال الأميركي دان فريدكين بشراء النادي.

وارتفعت أسهم روما بشكل كبير في بداية تعاملات الاثنين وتحديدا بواقع 8.83% لتبلغ قيمة السهم 0.715 يورو، إلا أنه في الساعة 9:47 بالتوقيت المحلي (8:47 بتوقيت جرينتش) بلغت تراجعت نسبة الزيادة إلى 4.11% وقيمة السهم إلى 0.684 يورو.

ويعود تفاؤل المستثمرين إلى المعلومات التي انتشرت مؤخرا حول اقتراب مالك النادي جيمس بالوتا من التوصل لاتفاق يبيع بموجبه نادي الذئاب إلى الملياردير الأميركي فريدكين رئيس مجموعة “فريدكين جروب” الاستثمارية ومديرها التنفيذي.

وبحسب صحيفة (إلميساجيرو) الإيطالية فإن قيمة نادي روما، الذي يمتلكه بالوتا منذ عام 2012 ، تقدر بـ780 مليون يورو (نحو 873.37 مليون دولار).

ويحتل روما حاليا المركز الرابع في الدوري الإيطالي بـ35 نقطة بفارق نقطة خلف لاتسيو الثالث، بينما يحل إنتر ميلان ويوفنتوس في الصدارة والوصافة على الترتيب بفارق الأهداف. (إفي)

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