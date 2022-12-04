أسوأ وأفضل تشكيلة بالمونديال.. لاعب عربي بتصنيف جيد

اختير اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تأهلت بلاده لدور الـ16 في مونديال قطر، ضمن قائمة أسوأ تشكيلة لاعبين في دور المجموعات.

ووفق القائمة التي أعلن عنها موقع Sofascore، فإن رونالدو الذي سجل مرة واحدة فقط في مباريات البرتغال الثلاث الأولى، قد حصل على متوسط تقييم 6.37 من 10 في تلك اللقاءات، الأمر الذي وضعه على رأس القائمة.

وضمت قائمة أسوأ تشكيلة إلى جانب رونالدو، حارس قطر مشعل برشم الذي شارك بديلا عن سعد الشيب بعد هدف قطر الأول في شباك الإكوادور بنسبة 6.10 واستقبلت شباكه 5 أهداف.

كذلك شملت القائمة مدافعي كوستاريكا، فرانسيسكو كالفو وأوسكار دوارتي (6.25 و6.30 على التوالي) بعد السباعية التي هزت شباك كوستاريكا أمام إسبانيا، والمدافع القطري همام أحمد الذي حصل على 6.23 في سلم الأداء، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومن بين اللاعبين المصنفين في القائمة، الكندي أليستير جونستن بـ6.40، والسعودي عبد الإله المالكي بـ6.15، والقطري كريم بوضياف بـ،6.30 والكندي تويان بوشانان بـ6.10، والأسترالي ماثيو ليكي بـ6.33.

التشكيلة الأفضل

واقترح Sofascore قائمة بأفضل تشكيلة لاعبين بالدور الأول وضمت كلا من:

الحارس البولندي تشيرني بتقييم 8.20 من 10.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقييم 7.93.

كيليان مبابي بتقييم 7.53.

كودي جاكبو بتقييم 7.57.

برونو فيرنانديز بتقييم 8.60.

أنطوان غريزمان بتقييم 8.13.

البرازيلي كاسيميرو بتقييم 7.80.

الفرنسي تيو هيرنانديز بتقييم 7.85.

أندرياس كريستنسن بتقييم 7.53.

جون شارل كاستيتو بتقييم 7.75.

المغربي أشرف حكيمي بتقييم 7.40.