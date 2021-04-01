أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية تشهد حركة نشطة

عمان- الغد- تشهد أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية, اقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والغذائية تزامناً مع صرف الرواتب وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وصرح أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، عن توفر جميع السلع في أسواق المؤسسة بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة مقارنة بالعام الماضي, مشيراً الى حدوث تراجع في بعض الاصناف الرمضانية بنسب تتراوح من (5% و 10%).

وبين مدير عام المؤسسة, سلمان القضاة ان اكثر السلع تشهد اقبالاً هي السلع الرمضانية والزيوت النباتية والارز بانواعة والسكر نظراً لثبات اسعارها وانخفاضها مقارنة باسعار الاسواق الاخرى, خصوصاً بعد ارتفاع اسعارها خلال الفترة الماضية

وبين القضاة ان اسواق المؤسسة تمتاز بتوفر اصناف وبدائل واسعة للسلعة الواحدة, لافتاً الى ان المؤسسة ستقوم باجراء دفعة تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة على حزمة من السلع الغذائية والاساسية خلال الفترة المقبلة.

وجدد القضاة التأكيد على توفر مخزون من مختلف السلع الغذائية لدى مستودعات المؤسسة تكفي احتياجات المواطنين لمدد تتراوح بين 4 الى 6 شهور, بالاضافة لقيام المؤسسة بالتعاقد على شراء كميات اضافية كبيرة من هذه السلع ومن عدة موردين لاستمرار توفرها في اسواق المؤسسة.

وأضاف القضاة ان لدى المؤسسة مخزون امن من جميع السلع وتحديداً السلع الاساسية, داعياً المواطنين الى عدم شراء كميات كبيرة من هذه السلع وتخزينها.

وطالب القضاة الاخوة المواطنين الالتزام باجراءات الصحة والسلامة العامة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي اثناء عملية التسوق حماية لانفسهم ولموظفي المؤسسة.