أسواق المؤسسة المدنية تشهد إقبالاً كبيراً

عمان- شهدت أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في مختلف محافظات وألوية المملكة إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الاستهلاكية تحضيراُ لشهر رمضان المبارك.

وحسب مدير عام المؤسسة سلمان القضاة: فإن نسبة مرتادي الأسواق زادت بشكل كبير خلال الايام التي تسبق الشهر الفضيل عن الأيام العادية بثلاثة أضعاف، عازياً ذلك إلى دفعة التخفيضات والعروض الترويجية التي اجرتها المؤسسة والتي اشتملت على ما يزيد على 300 سلعة وبنسب تخفيض عالية جداَ تراوحت بين 5 الى 25 بالمئة واكثر.

وبين في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين السلع الاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان بأصناف متعددة، وبأسعار معتدلة تناسب مختلف فئات المجتمع, مشيراً إلى ان تعاقدات المؤسسة استهدفت توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية طوال الشهر الفضيل.

وتركزت مشتريات المواطنين من اسواق المؤسسة على المواد الرمضانية بشكل عام, اضافة إلى المواد الأساسية كالأزر بأنواعه والسكر والدجاج واللحوم المجمدة والعصائر والشوربات والاجبان بأنواعها المختلفة.

واكد وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وان كوادر المؤسسة تتابع باستمرار حركة الأسواق في جميع محافظات والوية المملكة لضمان توفر السلع الاستهلاكية في كل الأوقات وعدم حدوث اي نقص في المواد المعروضة اضافة إلى تسعير المواد على الرفوف وإبراز العروض الموجودة في الأسواق أمام المستهلكين بشكل مناسب.

وفيما يتعلق بالمواد الرمضانية بين القضاة انه تم توزيع جميع المواد الرمضانية على أسواق المؤسسة من بداية الشهر الحالي, مطالباً بعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من هذه المواد، لأنها متوفرة وبكميات كافية وأسعار مناسبة طوال الشهر.

وأشار القضاة الى استعداد المؤسسة لتوفير طرود الخير من جميع المواد وبالأسعار المناسبة والجودة العالية وتقديم الكوبونات المسددة مسبقاً, موضحاً ان المؤسسة تقوم بتأمين طرود الخير والكوبونات لجميع الجهات سواء الرسمية او الخاصة او أهل الخير.-(بترا)