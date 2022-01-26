أسواق المؤسسة المدنية تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع

طارق الدعجة

تشهد اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية منذ ساعات الصباح الباكر اقبلا كبيرا على شراء السلع الغذائية والأساسية، لاسيما تأثر المملكة بمنخفض جوي قطبي عميق اعتبارا من عصر اليوم.

وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة محمد القيسي لـ”الغد” إن الاسواق بدأت تشهد تهافتا من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية والأساسية مشيرا الى ان الطلب يتركز في سلع واسعة منها الحبوب والبقوليات والارز والسكر والمعلبات والحليب ومواد التنظيف.

واكد القيسي توفر جميع السلع الغذائية والاساسية بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين حيث يتم تزيود فروع المؤسسة من مختلف السلع بشكل مستمر.

واوضح القيسي ان العروض المخفضة التي اعلنت عنها المؤسسة بداية الاسبوع الحالي وتستمر حتى يوم غد (الخميس) وشملت 250 سلعة غذائية واساسية اسهمت بشكل كبير في زيادة الاقبال على اسواق المؤسسة.

ولفت الى قيام الؤسسة بتمديد ساعات العمل حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين تأمين مختلف احتياجاتهم من مختلف السلع.