أسوان يقيل مدربه سامي الشيشيني بسبب سوء النتائج

القاهرة – أعلن نادي أسوان المصري لكرة القدم، إقالة مدربه سامي الشيشيني من منصبه، غداة خسارة الفريق أمام مصر المقاصة 0-1 في المرحلة السادسة من الدوري السبت.

ونشر نادي أسوان صورة للشيشيني عبر حسابه على فيسبوك وعلق عليها بالقول إن “مجلس إدارة نادي أسوان يوجه الشكر لسامي الشيشيني”.

وقاد الشيشيني أسوان في ست مباريات استطاع خلالها تحقيق الفوز في أول مباراتين فقط، وخسر في الأربعة الأخيرة.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

وكان الشيشيني قد تولي مسؤولية تدريب الفريق في بداية الموسم الحالي خلفاً للمدرب المستقيل أحمد كشري الذي قاد الفريق لتفادي الهبوط الموسم الماضي. (أ ف ب)