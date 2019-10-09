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“أسود السلط” للتايكواندو يتألق في عالم التايكواندو

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أثبت لاعبو ولاعبات مركز أُسود السلط للتايكواندو، علو كعبهم في لعبة التايكواندو رغم حداثة ونشأة المركز مطلع العام 2018، بعدما أصبحوا قادرين على مقارعة الكبار وتحقيق نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والدولي بقيادة المدير الفني للمركز المدرب مهند دعسان.

واستطاع المركز إيصال أكثر من 50 لاعب بحصولهم على الحزام الأسود 1 دان، والتتويج بعدة بطولات.

وتحدث مراد النسور رئيس المركز بأن الهدف الرئيسي لأُسود السلط، تجهيز اللاعبيين لخوض تصفيات المنتخب الوطني وإلحاقهم به.

ومن أبرز النتائج التي حققها المركز هي الحصول على 5 ميداليات ملونة في بطولة الفجيرة الدولية، التي أقيمت في الإمارات بمشاركة 54 دولة، وإحراز كأس المركز الثاني للمجموع العام في بطولة العساف، التي أقيمت مؤخرآ برصيد 23 ميدالية ذهبية.

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