أسينسيو: لويس إنريكي يسعى إلى الكمال

الدوحة – شهد أداء ماركو أسينسيو قفزة واضحة مع المنتخب الإسباني، ويرجع ذلك إلى ما يتطلبه المدير الفني للمنتخب، لويس إنريكي مارتينيز، منه وفقا لما ذكره لاعب ريال مدريد، الذي أقر بأنه دائما ما “يسعى إلى الكمال”، وبأنه يشعر بـ “الثقة” مع المدرب.

وأكد أسينسيو في مؤتمر صحفي أمس “يركز لويس إنريكي كثيرا سواء على المجموعة أو بشكل فردي على التحركات التي نقوم بها، ويحلل كل شيء ويشرح فكرته في اللعب، وكيف يريد أن يكون الهجوم والدفاع. يبحث عن الكمال. إن مطالبه قاسية من مركز كل لاعب في الملعب، ولهذا السبب يركز دائما مع الفريق وما يريده من كل لاعب”.

وسجل أسينسيو هدفه الأول في كأس العالم أمام كوستاريكا، في مشاركته الثانية مع المنتخب الوطني، وأبدى سعادته بالثقة التي يمنحه إياها لويس إنريكي لإظهار أفضل نسخة منه.

وأكد “أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية. قدم الفريق بأكمله مباراة رائعة بالأمس. أنا شخصيا سعيد بالهدف وبأنني كنت قادرا على المساهمة بأمور كثيرة. أكيف نفسي مع ما يطلبه مني لويس إنريكي، وأشعر براحة تامة وسعيد بالثقة التي يمنحها لي”.

وقال أسينسيو، الذي شارك أساسيا كمهاجم، في المركز 9 الذي بدأ يتألق فيه، “منذ اليوم الأول أخبرني لويس إنريكي أنه يمكنني اللعب في مراكز مختلفة. المركز 9 هو المركز الذي يجب على الجميع احترام مساحته لأننا نلعب كفريق واحد. يجب أن نكون منسقين للغاية مع بعضنا البعض دفاعيا وهجوميا. يطلب مني التنسيق مع لاعبي الوسط والجناحين بحيث يلعب كل واحد في موقعه ومساحته”.

وحقق المنتخب الإسباني انتصارا عريضا على كوستاريكا أول من أمس بسبعة أهداف نظيفة في مستهل مشواره بمونديال قطر 2022.

ويتوقع لويس إنريكي، أن يكون لاعب الفريق الشاب جافي “أحد نجوم كرة القدم العالميين”.

وأصبح جافي أصغر لاعب يتمكن من هز الشباك في كأس العالم، منذ الأسطورة البرازيلي بيليه قبل 64 عاما، وذلك عقب تسجيله الهدف الخامس لإسبانيا خلال فوزها الساحق على كوستاريكا.

وسجل لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، الذي يبلغ من العمر 18 عاما و110 أيام، باكورة أهدافه في المونديال، عبر تسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي لترتطم الكرة بالقائم وتسكن الشباك.

وسجل بيليه أول أهدافه في كأس العالم في شباك منتخب ويلز في دور الثمانية لنسخة المسابقة العام 1958، حيث كان يبلغ حينها 17 عاما و249 يوما.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن إنريكي، قوله “جافي لاعب فريد. يبلغ من العمر 18 عامًا لكنه يتمتع بشخصية لاعب متمرس. إنه فتى يحتاج إلى القليل من الهدوء في بعض الأحيان. لكننا سعداء بوجوده في الفريق وسيكون أحد نجوم كرة القدم العالميين”.

وبات جافي أصغر لاعب يحرز هدفا دوليا في تاريخ منتخب إسبانيا، حينما سجل في مرمى منتخب التشيك قبل أن يبلغ الثامنة عشر من العمر في حزيران (يونيو) الماضي، ليصبح الآن أصغر هداف لإسبانيا في المونديال.

وبخلاف جافي، تناوب على تسجيل أهداف إسبانيا السبعة في مرمى كوستاريكا، كل من فيران توريس، الذي أحرز ثنائية، بالإضافة إلى داني أولمو وأسينسيو، وكارلوس سولير، وألفارو موراتا.

وصرح إنريكي “ليس لدينا مهاجم وحيد يسجل العديد من الأهداف. لكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يهزون الشباك. لم أشعر بالقلق من قلة الأهداف”. -(د ب أ)