“أس تي أس” تزود “الصايغ” بمنظومة للبنى التحتية السحابية

عمان-أعلنت شركة أس تي أس الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول السحابية و حلول التحول الرقمي في الأردن والمنطقة، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة الصايغ، الشركة التي تضم تحت مظلتها عدة شركات واستثمارات منتشرة في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لتزويدها بخدمات أمن وحماية المعلومات والحلول السحابية المدارة.

تتضمن الاتفاقية تزويد مجموعة الصايغ بخدمات أمن وحماية المعلومات والحلول السحابية المدارة من خلال مركز عمليات أمن المعلومات في شركة أس تي أس، بالاضافة الى تزوديها بمنظومة خدمات البنى التحتية السحابية لادارة الخوادم الافتراضية وعمليات تخزين المعلومات من خلال مركز ادارة عمليات الشبكات في شركة أس تي أس مما يتيح لمجموعة الصايغ التركيز على أعمالهم الأساسية وضمان تحقيق عائد أكبرعلى استثمارتهم التكنولوجية.

وتتيح هذه الاتفاقية لمجموعة الصايغ مراقبة التهديدات السيبرانية والجرائم الإلكترونية المحتملة والتصدي لها قبل التعرض لها مما يقلل مخاطرها، اضافةً للاستفادة من خدمات المراقبة وادارة الموارد وتحسين الأداء للبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة.

وتعليقا على الشراكة بين الشركتين فقد علق السيد دوغلاس كليسبي، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في مجموعة الصايغ “تم اختيار حلول الخدمات السحابية وخدمات أمن وحماية المعلومات المدارة المقدمة من شركة أس تي أس بناء على خبراتها العريضة وموقعها الرائد في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن والمنطقة”. وأضاف “لطالما كانت شركة أس تي أس هي الشريك الأنسب لتبني حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لما تعرف به الشركة من التزام وابتكاروتميز “.

ومن جانبه علق رامي الحنيطي، مدير قسم تطوير الأعمال في شركة أس تي أس “ان الاتفاقية الأخيرة مع مجموعة الصايغ ستعزز من عمق شراكتنا الاستراتيجية مع المجموعة كشريك تكنولوجيا معلومات وتحول رقمي موثوق، وتؤكد التزامنا بتزويد عملائنا بأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة وأكثرها تطورا بما يتناسب ومتطلباتهم، خاصة في مجالات الحلول السحابية المتقدمة وخدمات الأمن السيبراني المدارة”.