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أشغال الطفيلة تساعد سياحاً حاصرتهم الثلوج في القادسية

منذ 3 ساعات

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القادسية- قدمت كوادر مديرية أشغال الطفيلة والقادسية، ليل أمس الجمعة، يساندهم مجموعة من الشباب المتطوعين، المساعدة لمجموعة من السياح العرب والأجانب حاصرتهم الثلوج، في منطقة القادسية جنوب المحافظة.

وقال رئيس قسم الصيانة في مكتب أشغال القادسية، أحمد العدينات، إن عدة مركبات لسياح من المملكة العربية السعودية، وأجانب من الجنسية البلجيكية، كانوا متجهين للبترا وضانا والعقبة، حيث حاصرتهم الثلوج بمناطق ضانا والقادسية، وعلقت مركباتهم دون القدرة على المسير، وتم سحب المركبات ونقل السياح الى مناطق أمنة.

وأشار العدينات الى ان جميع الطرق في المناطق الجنوبية سالكة دون عوائق بعد عمليات فتحها بسبب تراكم الثلوج.-(بترا)

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