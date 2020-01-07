أشغال الطفيلة : حزمة مشروعات لتأهيل طرق الطفيلة الخارجية العام الحالي

الطفيلة – أكد مدير الأشغال العامة في الطفيلة، المهندس عمار الحجاج، أن خطة العام الحالي تتضمن حزمة من المشروعات لتأهيل طرق الطفيلة الخارجية بهدف تحقيق السلامة والمحافظة على ديمومة الحركة المرورية دون أي حوادث.

وبين الحجاج أن الطرق الخارجية التي تربط الطفيلة بالمحافظات الأخرى تقع ضمن طبوغرافية وتضاريس صعبة، وتحوي جروفا صخرية ومناطق ذات تربة رخوة وجبالا مرتفعة تحيط بهذه الطرق؛ إذ تؤدي الأمطار الغزيرة والثلوج الى انهيارات للتربة والطمم على جوانب الطرق المختلفة. وأضاف أن كلفة مشروعات صيانة وإعادة تأهيل الطرق وتوفير مستلزمات السلامة المرورية من حواجز وإشارات مرورية وإضاءة وغيرها تجاوزت 8 ملايين دينار، من خلال مخصصات مجلس المحافظة. يأتي ذلك في وقت تشكل فيه طرق رئيسية خارجية بمحافظة الطفيلة خلال فصل الشتاء خطورة على الحركة المرورية وتتسبب بقوع حوادث السير.

وطالب مواطنون وزارة الاشغال العامة وفرق الصيانة بالعمل على تزويد طرق الطفيلة باتجاه الحسا وعمان والأغوار الجنوبية والكرك، فضلا على الطريق الملوكي النافذ للواء بصيرا والقادسية بعناصر السلامة المرورية والعبارات بمختلف اقطارها والجدران الاستنادية بأطوال وارتفاعات عدة، مع تعديل المنعطفات الخطرة وتوفير الإضاءة الفسفورية اللازمة على هذه الطرق. واعتبروا انحدار مقاطع من هذه الطرق كطريق عفرا والبربيطة ووجود الصخور الآيلة للسقوط والجروف الخطرة التي تعلو هذه الطرق كطريق الأغوار، إلى جانب انعدام الإنارة والخطوط الفسفورية من مسببات الحوادث المميتة على هذه الطرق في ضوء مطالبات بإعادة تأهيل أجزاء ومقاطع من هذه الطرق التي تشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

كما طالبوا بتقييم وحصر النقاط المرورية الخطرة حفاظا على سلامة مستخدمي هذه الطرق من مواطنين وأفواج سياحية.(بترا)