أشغال جرش تغلق 3 طرق ارتفاع منسوب المياه

صابرين الطعيمات

جرش – اغلقت مديرية اشغال محافظة جرش صباح اليوم، 3 طرق في منطقة سيل جرش؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها وهي الشارع المتفرع عن جسر سيل جرش باتجاه قضاء برما لوجود بعض الانهيارات الترابية عليه، والطريق الاخرى هي المؤدية إلى بئر فيصل بسبب تأكل الطريق، والطريق الثالثة هي ما بعد مشتل فيصل ب١٠٠ متر الواصلة إلى منطقة جبّه، اغلقت بالكامل بسبب ارتفاع مياه السيل إلى أعلى الجسر.

وبحسب مدير الاشغال المهندس علي الجبور فان الاليات تقوم في هذه الاثناء بمعالجة الطريق تمهيداً لإعادة حركة المرور عليه كالمعتاد.

يشار الى ان ليلة الامس شهدت تساقطا غزيرا للامطار ادى الى تدفق كميات من الاثربة والطمم من المواقع المحاذية للشوارع باتجاه الطرق الا انها لم تؤثر على حركة السير عليها، وخصوصاً مدخل مدينة جرش الجنوبي اضافة الى تساقط عدد من الاشجار بفعل قوة الرياح وسرعتها.