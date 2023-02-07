أشغال عجلون: 31 آلية لإدامة فتح الطرق والتعامل مع المنخفض

قال مدير أشغال محافظة عجلون المهندس عبدالناصر الكلباني إن المديرية خصصت 31 آلية ما بين متوفرة ومستأجرة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة وإدامة فتح الطرق خلال تساقط الثلوج.

وأكد المهندس الكلباني أن الكوادر على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ خلال المنخفض الذي صنف من الدرجة الرابعة حسب المعطيات ونشرات أخبار دائرة الأرصاد الجوية.

وبين أنه تم منذ بداية المنخفض وضع خطة للتعامل مع الظروف الجوية وزعت خلالها الآليات على المناطق التي تشهد كثافة في تساقط الثلوج والأمطار وتجمع المياه لإدامة فتح الطرق وعدم تعطل مصالح المواطنين وتسهيل وصولهم للمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية.

وأشار إلى أنه تم التركيز على 3 مناطق ساخنة في المحافظة وهي طريق اربد عجلون من مثلث ارحابا إلى تقاطع صخرة وعبين ومحافظة عجلون، إذ تم تخصيص فرقة ميدانية لها وطريق مثلث القاعدة والمستشفى العسكري.

وأشار إلى أنه تم التأكد من المضخات التي تم إنشاؤها على مثلث عبين لتلافي ارتفاع منسوب المياه أو تجمعها للتسهيل على مرتادي الطريق الذي يعتبر حيويا باعتباره ممرا للمواطنين من عجلون لإربد والعكس وتوفير مولدات في حال انقطاع الكهرباء لتشغيل هذه المضخات.

وقال إن الآليات تعمل على مدار الساعة لإدامة فتح الطرق وعلى جاهزية للتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية للتعامل مع الشكاوى والملاحظات التي ترد لخدمة المواطنين. بترا