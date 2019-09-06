أشياء مهمة ستحدث في العالم بحلول 2069 – صور

لندن- قال تقرير حديث إن العالم سيشهد تقدماً تكنولوجياً كبيراً خلال الأعوام الخمسين القادمة، خصوصاً في مجالات النقل والغذاء والصحة.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، التي نقلت اليوم الجمعة، عن نظيرتها “ديلي ميل” البريطانية، فقد كُتب هذا التقرير بتكليف من شركة “سامسونغ” للإلكترونيات، احتفالاً بافتتاحها متجر “Samsung KX” في لندن، والذي سيقيم دروساً تعليمية حول التكنولوجيا وجلسات للصحة والترفيه وخدمات أخرى.

وقام بكتابة التقرير مجموعة من خبراء التكنولوجيا، بمن فيهم جاكلين دي روغاس، رئيسة منظمة «TechUK» البريطانية، والدكتور ريس مورغان مدير الهندسة والتعليم في الأكاديمية الملكية للهندسة، وعالم التغذية الدكتور مورغين غاي.

ووفقاً للتقرير، فإنه بحلول عام 2069 ستحدث ثورة في وسائل النقل، حيث ستنتشر الطرق السريعة تحت الماء، وسيتمكن الأشخاص من السفر خلالها في وقت قصير.

وإذا كان الشخص سيسافر إلى بلد بعيد عن بلده، فسيكون ذلك عبر صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام تطير في أعلى طبقات الغلاف الجوي بسرعة فائقة، مما يقلل وقت السفر.

وسيتم استخدام سيارات الأجرة والحافلات الطائرة في المناطق الحضرية لخفض الازدحام.

وأشار الخبراء إلى أن جميع منازل البشر في العالم ستصبح في المستقبل منازل ذكية، وأن العطلات سيتم قضاؤها في الفضاء، كما سيتم بناء ناطحات سحاب تحت الأرض، الأمر الذي سيسمح لها بتحمل الزلازل.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زيادة إنتاج الأعضاء البشرية ثلاثية الأبعاد بشكل ملحوظ، وانتشار الرياضات التي تعتمد على لوح الـ”هوفربورد”، وهو لوح قابل للطيران بمحرك نفاث يساعد مستخدمه على الوصول إلى ارتفاع 15 متراً.

أما فيما يتعلق بالغذاء والصحة، فقد توقع الخبراء أن تصبح الحشرات أحد أهم مصادر البروتين الرئيسية في العالم، حيث ستكون مطابخ المستقبل مجهّزة بحاويات لتربية وحصد الحشرات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم غرس شرائح في الجسم لمراقبة صحة الأشخاص والتأكد بشكل مستمر من عدم وجود علامات لأي أمراض أو مشكلات صحية في أجسامهم، حسب التقرير. (الشرق الأوسط)