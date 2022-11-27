أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء وهبي.. هل خانتها زاوية التصوير؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال استعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.
أصالة عن جدل تغير ملامحها: هالشي بيجرح ولا أنا أوڤر؟
وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع تويتر من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن ذلك بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.
تشويهة الفنانات في اللقاءات الإعلامية قبل الحفل ، مالغرض منه ؟! لأن عالمسرح يكونون ملكات جمال ! ليش التشويهة في هذا المكان خصوصًا ؟! #هيفاء_وهبي #أصالة #نوال_الكويتية pic.twitter.com/kXTMRTsSW7— نورة الحسيني | 🇦🇷🇪🇸 (@INOURA919) November 26, 2022
#أصالة_نصري #اصاله_في_الرياض #أصالة #هيفاء_وهبي #السعوديه_بولندا #موسم_الرياض الاضاءة غلط اصلاً ،،، و جربوا يلعبوا بصور الأسطورة هيفا و فوق هيدا بقيت قمر 🌝❤️ @HaifaWehbe @AssalaUpdates @AssalaOfficial pic.twitter.com/E0eduPsagi— Mo (@Moooudz) November 26, 2022
من بعد #هيفا_وهبي ،، كاميرا التصوير تظلم #أصالة_نصري وتبدو بشكل مختلف !#ليله_أصاله #روتانا pic.twitter.com/SuJLhl4vRG— #قلم_حر (@qalam_hour) November 26, 2022