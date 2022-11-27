أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء وهبي.. هل خانتها زاوية التصوير؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة خلال استعدادها لإحياء حفل غنائي، مساء أمس السبت، في مدينة الرياض بالسعودية.

أصالة عن جدل تغير ملامحها: هالشي بيجرح ولا أنا أوڤر؟

وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر موقع تويتر من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن ذلك بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض أيضا.