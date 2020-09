أصالة تكشف سبب حذف جميع منشوراتها على “إنستغرام”

View this post on Instagram

كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) #لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .. ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه .. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه .. أنا أنا ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا .. والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي .. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي .. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده) .. Photography @elirezkallah Dress @nicolasjebran @nicolasjebranworld Jewelry @vmarbymaral @vmarjewelry Makeup @bassamfattouh Hair @tonysawayasalon Produced by @plastikstudios @audiorotana @sahamtunes #أصالة #Assala