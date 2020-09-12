أصالة تكشف سبب حذف جميع منشوراتها على “إنستغرام”

عمّان-الغد- كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، لمتابعيها عن سر حذف منشوراتها كافة عبر حسابها على موقع “إنستغرام” الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضحت في منشور جديد لها عبر “إنستغرام” جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “لا تستسلم”، والذي تعتبره أنه بمثابة “طوق نجاة الذي أنقذ روحها وعقلها من أعاصير الألم”.

وأضافت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية “لأنها لم تستطع أن تفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية”.

وقالت: “لم أستطع أن اُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، اُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي اُخطئ اُصيب أفعل ما أشعر به.

وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله”، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.