حياتنافنون

أصالة تكشف سبب حذف جميع منشوراتها على “إنستغرام”

منذ ساعتين
أصالة نصري
أصالة نصري

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عمّان-الغد- كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، لمتابعيها عن سر حذف منشوراتها كافة عبر حسابها على موقع “إنستغرام” الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضحت في منشور جديد لها عبر “إنستغرام” جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “لا تستسلم”، والذي تعتبره أنه بمثابة “طوق نجاة الذي أنقذ روحها وعقلها من أعاصير الألم”.

وأضافت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية “لأنها لم تستطع أن تفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية”.

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كنّا قدّ رسمنا خطّة جديده لتسويق (ألبومي) #لاتستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقه جانباً ، كيّ تكون صفحتي مخصّصه لكلّ مايتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي ، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ ، ولكنّ لاشيء يكون إلّا إنّ شاء الله .. ولأنّني لمّ أفصل نفسي وماأشعر على الصّعيد الإنساني ، عنّ عملي الّذي يتطلّب بعض التنحّي ، والكثير من الحياديّه .. إلّا أنّني لمّ أستطع أنّ أُكمل الخطّه الإعلانيّه ، وفعلت ماأفعله دائماً وكان منشوري الثاني يدعمّ مشروعي الّإنساني الّذي تعهّدتُ فيه لنفسي ، أنّ أبقى ماحييت ومااستطعت إنسانة قبل أيّ شيء ، أُعبّر عنّ تفاعلي وأفضفض عمّا يجول بخاطري ، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ماأشعر به ، وقدّ تيقّنت أنّي لنّ أعرف الاحترافيّه الّتي سنّ قانونها بشر مثلنا ، والّتي تُطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانباً ، وأنّ التّعاطف والتًفاعل والتّعبير عنهما ، قدّ يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع كُلّه .. أنا أنا ومابعرف كون غير هيك .. وهيك أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغنّي وبضحك مع ولادي وببكي على وطني وبتعاطف معّ مُجتمعي ، وبتواصل مع صحابي ، وبحطّ كحلي بكلّ إهتمام ، رغمّ إنّي بعرف رح يتبهدل بعد شوي بدموعي ، وبرجع مرّه تانيه برتّبه وهكذا .. والّلي ذكرته كلّه بحبّ أحكي عنّه وأكتب ووصّل تفاصيل شعوره ، وعندي يقين بإنّي بكلّ ماذكرت حتّى الكركبة والّلخبطه الّلي بعملهمّ هنّن جزء منّي .. قبلتوني متلّ ماأنا وهاد منّ عظيم حظّي .. وآخر شي بهالحديث بنرجع لعنوان ألبومي الجايه #لاتستسلم هو بالحقيقه متلّ ماذكرت وبكرّر ( هو روحي مُتجسّده) .. Photography @elirezkallah Dress @nicolasjebran @nicolasjebranworld Jewelry @vmarbymaral @vmarjewelry Makeup @bassamfattouh Hair @tonysawayasalon Produced by @plastikstudios @audiorotana @sahamtunes #أصالة #Assala

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وقالت: “لم أستطع أن اُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، اُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي اُخطئ اُصيب أفعل ما أشعر به.

وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله”، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم.

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