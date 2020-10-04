أصالة مهنئة فايز السعيد بعيد ميلاده: “صوتك نقطة النور بتحارب كل عتمة”

عمّان-الغد- هنأت الفنانة أصالة، المطرب فايز السعيد بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدة أن صوته نقطة النور التي تحارب كل ظلام.

وكتبت أصالة، على حسابها على الانستغرام قائلة: “كل سنة وأخي فايز السعيد الشّهمّ الغالي بخير وبصحة ونجاح ياصانع النجاحات والفرح على مدار سنين لكلّ الّلي صار صوتهم نقطة النّور الّلي بتحارب كلّ عتمه .. كتير غنّوا من ألحانك ومنّ حظّي كنتّ وحده منّهم”.

وطرحت أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة “والله وتفارقنا” علي موقع “يوتيوب”، والتي قدمتها ضمن البومها الجديد “لا تستسلم”، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى “لا تستلسم”، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأيضا أغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالى” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.