أصحاب الأمراض المزمنة واتباع حميتيّ الكيتو والصيام المتقطع

عمان- لكل مريض خصوصيته، بحسب الحالة الصحية لديه وتاريخه المرضي وقراءات فحوصاته وما إلى ذلك، وبالتالي لا توجد حمية غذائية تناسب الجميع على السواء.

بعد المعاينة والفحص وسماع التاريخ المرضي لكل حالة، يتم تحديد الحمية الغذائية للمريض، سواء بتوصية من الطبيب المشرف على الحالة أو على يد خبيرة التغذية التي لا بد أن تحيط علما بالحالة الصحية للمريض.

من بين الحميات الغذائية الشائعة مؤخراً: الكيتو، الصيام المتقطع، والنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات. وفي ما يلي تفصيل لها:

الصيام المتقطع

من طرقه الأكثر شيوعا أن يصوم الشخص مدة 16 ساعة ويتناول بعدها الطعام مدة 8 ساعات. يستطيع شرب الماء طوال الوقت. إن كان المريض ممن يعانون السكري من النوع الثاني، فلا بأس أن يتبع هذا النظام، بعد مراجعة الطبيب لضبط الجرعات وتفقد الفحوصات. لكن في حال كان مريض سكري من النوع الأول فلا ننصح؛ خوفاً من حدوث نوبات هبوط في السكري.

بشكل عام، لا بأس بهذا النظام الغذائي للأصحاء؛ ذلك أنه يساعد على تحسين الوظائف الحيوية للجسم وتنزيل الوزن ويساعد على الحرق وفي حالات المرضى الذين يعانون مقاومة الأنسولين. لا ننصح به لمرضى الفشل الكلوي والقصور الكلوي.

الكيتو

ليس مناسباً لكل المرضى. يعتمد على أن يكون مقدار النشويات أقل من 20-50 غراما في غذاء المريض كل يوم. في المقابل، يتناول المريض كمية كبيرة من الدهون والبروتينات. نرى نتائج جيدة لهذه الحمية؛ إذ تسهم في تنزيل الوزن وفي علاج مقاومة الأنسولين وتساعد من لديهم مشاكل عصبية وتحديدا الصرع، وتسهم في السيطرة على ضغط الدم، ولكن قد تتسبب بارتفاع الكولسترول وكذلك اليوريك أسيد وقد تتسبب ببعض المشاكل في العظام ونقص فيتامين (د) وقد تتسبب بحصى الكلى.

لذا، من يعانون النقرس أو قراءات عالية في الكولسترول وكذلك مرضى السكري من النوع الأول لا ننصحهم به، ولا من فحص وظائف الكلى والكبد وفيتامين (د) وغيرها من أمور يقررها الطبيب. مريض السكري من النوع الثاني لا بد أن يخبر طبيبه قبل البدء بالكيتو؛ ليعدل له الجرعات، مخافة الإصابة بهبوط السكري.

ننصح من يتبعون الكيتو بشرب الماء كثيراً وبتفقد فيتامين (د)، وحريّ بالذكر أن مريض الفشل الكلوي والقصور الكلوي ممنوع من اتباع الكيتو.

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

يتناول فيه المريض كمية قليلة من الكربوهيدرات، لكن ليست معدومة تقريبا كما في الكيتو، أي من 100 إلى 150 غراما مثلاً في اليوم. يركز المريض على الألياف والدهون والبروتينات. نصفه لمرضى السكري في مرات كثيرة، بعد مراجعة طبيب السكري لضبط جرعات الدواء. لكن نخشى منه في مرات لمن يعانون النقرس وارتفاع الكولسترول، كما في حالة الكيتو. لا ننصح به لمرضى الفشل الكلوي والقصور الكلوي.

ننصح بمراجعة طبيب الباطنية والسكري والغدد الصماء قبل اتباع أي من هذه الحميات الثلاث؛ ذلك أنه سيقرر إن كانت مناسبة للمريض أم لا بناء على الفحوصات التي سيطلبها وبناء على سماعه التاريخ المرضي للمريض ومعرفته الأدوية التي يتناولها.

د. رامي سلامة

استشاري السكري والغدد الصماء

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