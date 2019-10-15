أصحاب باصات المدارس الخاصة يعتصمون أمام وزارة النقل

عمان- الغد- نفذ عدد من من أصحاب الباصات المخصصة لنقل طلبة المدارس الخاصة، اليوم الثلاثاء، اعتصاما أمام وزارة النقل، للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب قالوا إنهم ينتظرون تلبيتها منذ سنوات.

ويطالب المعتصمون بإلغاء تعليمات تحديد العمر التشغيلي، والفصل بين باصات المدارس الخاصة والباصات المخصصة للمدارس الحكومية وعدم السماح للأخيرة بالعمل في المدارس الخاصة.

كما يطالب المعتصمون بتسهيل إجراءات نقل ملكية الحافلة من مدرسة إلى أخرى، والسماح بنقل ملكية باصات الشركات إلى المدارس الخاصة دون طلب “كتاب شطب”، وتعيين موظف من هيئة تنظيم قطاع النقل في دوائر الترخيص لتسهيل معاملات أصحاب الباصات.

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