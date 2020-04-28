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أصحاب ستديوهات التصوير يطالبون السماح لهم بمزاولة عملهم

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- طالب أصحاب ستوديوهات تصوير في الأردن بالسماح للقطاع بالعودة إلى ممارسة نشاطه التجاري أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبخاصة أن غالبية العاملين فيه من عمال المياومة.
وأكد هؤلاء في بيان أن “القطاع على استعداد تام للالتزام بجميع التعليمات والاشتراطات التي تنص عليها لوائح لجنة الأوبئة”.
وأشاروا إلى أن “المحال لا تشهد أية ازدحامات من المواطنين وخصوصاً في ظل إغلاق صالات الأفراح وتعهدهم بعدم تصوير أي مناسبات اجتماعية فيها تجمعات للمواطنين، على اعتبار أن التصوير يعتبر من المهن الأقل ضرراً من باقي المهن التي سمح لهم بالعمل”.

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