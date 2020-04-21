أصحاب محال حلويات يطالبون بإعادة النظر بشروط فتح محالهم

عمان-الغد- طالب أصحاب محال حلويات الحكومة بإعادة النظر بشروط فتح محالهم خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وقالوا في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، ان هنالك عدد من المطالب التي يتمنى أصحاب محال الحلويات إعادة النظر بها وتتلخص بالاتي؛

– الدفع الالكتروني ( الحلويات تعتبر من الأكلات الشعبية و معظم من يطلبوها و خصوصاً في المحافظات لا يمتلكون بطاقات إئتمانية و يعتمدون في طريقة شراءهم لاحتياجاتهم على الدفع نقداً، كما أن هنالك العديد من القطاعات كالمخابز و محلات السوبر ماركت و الملاحم و غيرها تتعامل بالنقد فأين الاختلاف).

– السماح لقطاع الحلويات بالبيع المباشر مع تعهدنا بالمحافظة على التباعد الاجتماعي والمحافظه على إجراءات السلامة أسوةً بالقطاعات الأخرى حيث أن البيع عن طريق خدمة التوصيل لا يغطي تكاليف الفتح.

– ونتمنى من الحكومة زيادة الوقت المسموح لفتح محلاتنا فنحن على أبواب شهر رمضان المبارك و الوقت المسموح قصيراً جداً للتحضير والبيع و التنظيف.

وتسائل أصحاب محال بيع الحلويات عن الجهة المسؤولة عن السماح لهم بالعمل، ان كانت وزارة السياحة أم وزارة الصناعة والتجارة أم أمانة عمان الكبرى.

وأضاف هؤلاء، “هل يتطلب العودة للعمل زيارة مسبقة للجنة من الجهة المسؤولة حتى تسمح للمنشأة بالفتح (مع العلم بأن هذا ال يتطلب و قتاً كبيراً بسبب كثرة أعداد المنشآت)؟”.