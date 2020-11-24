أصحاب محال: خلاف بين الأمانة ومقاول يؤخر فتح شارع عبد الله غوشة

حمزة دعنا

عمان- اشتكى أصحاب محال تجارية في شارع عبد الله غوشة في مذكرة رفعت لأمين عمان، من تأخر فتح الشارع بعد أعمال الصيانة على الرغم من الانتهاء منها منذ نحو 20 يوماً.

وقالت المذكرة التي وصلت “الغد” نسخة منها، “نحن أصحاب المحلات التجارية الواقعة في شارع عبد اللع غوشة منطقة النفق حيث أن الشارع مغلق بسبب أعمال العبارة الصندوقية منذ 90 يوماً مع العلم أنه تم الانتهاء من أعمال العبارة بما يزيد عن 20 يوماً”.

وأرجعت المذكرة سبب تأخر فتح الشارع ، ” إلى وجود خلاف بين أمانة عمان الكبرى والمقاول، ما أدى الى خسائر مالية لأصحاب المحلات، حيث أنه لا يوجد أي سبيل لعبور الزبائن الى الشارع”.

من جهته قال الناطق الاعلامي في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، ” لا يوجد أي خلاف بين المقاول والامانة، والعمل جار في المشروع ضمن الخطوات المتفق عليها، وسيتم تعبيد أولي للشارع خلال الاسبوع القادم”.