أصحاب مطابع في إربد: محال غير مرخصة تهدد وجودنا

أحمد التميمي

اربد – تهدد وجود المئات من المحال التجارية التي تعمل في مجال “الطباعة” غير المرخصة في اربد استمرارية عمل المطابع التجارية التي تعمل بشكل قانوني وعددها 50 مطبعة.

وحسب أصحاب تلك المطابع أن هناك منافسة غير عادلة من قبل تلك المحال غير المرخصة بشكل قانوني، حيث تقوم بمنافستهم وتصميم المنشورات وطباعتها في العاصمة عمان.

وتعمل بغطاءات مختلف كالداعية والإعلان والتصميم وخلافه من المسميات.

وأشاروا خلال لقاء ضم رئيس غرفة تجارة اربد هاني أبو حسان ونائب رئيس الغرفة وممثل القطاع المهندس مأمون حلاوة إلى أن القطاع المطبعي في اربد مهدد بالانهيار جراء الدخلاء على المهنة، حيث أن العشرات من المحال تمارس المهنة في غرفة صغيرة ولا يوجد لديها أي ماكينات للطباعة.

وأكدوا أن افتتاح أي مطبعة تجارية بحاجة إلى موافقات من هيئة الإعلام والمسموع وتراخيص من العديد من الجهات الحكومية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقبة على المحال التي تقوم بامتحان هذه المهنة.

ولفتوا إلى الرسوم والضرائب التي تفرضها الجهات المعنية على مدخلات الإنتاج التي تستخدم في عملية الطباعة، الأمر الذي تسبب بارتفاع التكاليف دون أن يرافقه بارتفاع الأسعار الذي بقي ثابت منذ سنوات نظرا لحالة الركود التي تمر به الأسواق.

وأكدوا أن نقص العمالة التي تعمل على ماكينات الطباعة من ابرز التحديات التي تواجه القطاع، الأمر الذي يتطلب استحداث مركز تدريب في إقليم الشمال لتخريج عمالة مدربة .

وأشاروا إلى الخسائر التي لحقت بأصحاب المطابع في اربد جراء الدخلاء على المهنة، منتقدين في الوقت ذاته قيام الجهات الحكومية في اربد بإرساء مطبوعاتها على المطابع في عمان.

من جانبه، اعتبر أبو حسان أن المعاناة التي يمر بها هذا القطاع في محافظة اربد بالمريرة وقد تؤدي إذا استمرت أن تصيبه بالشلل التام وهو ما دفع بغرفة الصناعة إلى التواصل مع أصحاب المهنة للوقوف على مشاكلهم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على إيجاد الحلول المناسبة لها، داعيا القطاع بتطوير نفسه بالدرجة الأولى ليواكب التطورات الحديثة ويكون أكثر قدرة تنافسية جودة وسعرا.

ولفت أبو حسان أن أولى الخطوات التي تسير بها الغرفة بالتنسيق مع وزارة العمل تنفيذ برنامج التدريب الداخلي داخل المطابع لتخريج عمال مهرة في هذا القطاع يكونوا قادرين على مواكبة التطورات وتخفيض كلفة العمالة الوافدة إلى جانب العمل مع البلديات المعنية وهيئة الإعلام إلى تشديد الرقابة على المحال التي تمارس هذه المهنة خارج القانون والتعليمات.

وتدارس أصحاب مصانع تغليف وتعبئة وكرتون مع أصحاب مطابع فكرة إنشاء مطبعة قادرة على تلبية احتياجات التغليف والتعبئة والكرتون غير الموجودة في أي مطبعة داخل المحافظة خصوصا طباعة النايلون التي يضطر أصحابها إلى تلبية احتياجاتهم من مطابع في العاصمة عمان.

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