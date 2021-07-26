أصدقاء الأمير هاري يطالبونه بعدم الكشف عن أسرارهم في مذكراته

لندن- ذكر تقرير صحافي أن أصدقاء الأمير البريطاني هاري طالبوه بعدم الكشف عن أسرارهم في مذكراته التي من المنتظر أن يصدرها العام المقبل.

ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن عدد من أصدقاء هاري بكلية إيتون وأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية قولهم إن أي كشف غير مرغوب فيه عن أسرارهم سيكون بمثابة إهانة كبيرة لهم، مشيرين إلى أنهم لطالما رفضوا التحدث عنه وعن أسراره لوسائل الإعلام.

وقال أحد أصدقاء هاري: «سيكون هاري منافقاً للغاية إذا قام بالكشف عن أسرار أصدقائه والمقربين منه في كتابه».

وأضاف: «على سبيل المثال، قد يتسبب هاري في مشكلات كبيرة لبعض أصدقائه ولعائلاتهم إذا قام بالكشف عن بعض التفاصيل عن فترة تعاطيه للمخدرات بعد وفاة والدته».

وقال صديق آخر للأمير البريطاني: «جميع رفاق هاري مخلصون له حتى الآن، وهم يخشون أن يرسم صورة سيئة عنهم في مذكراته».

علاوة على ذلك، أكد مصدر مطلع أن رفاق هاري اتفقوا جميعاً على التخلي عن الصمت والتحدث عن بعض أسراره لوسائل الإعلام إذا وجه لهم أي انتقادات في كتابه.

وأشار المصدر إلى أن أصدقاء الأمير أرسلوا له رسائل ودية بالبريد الإلكتروني بخصوص هذا الأمر، إلا أنه لم يجِب على أي منها، الأمر الذي أثار قلقهم وبدد ثقتهم به.

ويعتزم هاري، الذي انسحب مع زوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية البريطانية، نشر مذكرات في نهاية عام 2022 يروي فيها «أخطاءه» و«الدروس التي تعلمها»، وفقاً لما أعلنته دار «بنغوين راندوم هاوس» الناشرة للعمل الأسبوع الماضي.-(وكالات)