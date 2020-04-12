أصغر محلل رياضي يُعبّر عن ضجره لغياب المباريات أثناء الحظر المنزلي – فيديو

عمان – الغد – عبر اصغر محلل رياضي كريم الخطاطبة، عن ضجره لغياب المباريات المحلية والخارجية، بسبب الأوضاع التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتحدث كريم عن الضجر والملل في الحظر المنزلي نتيجة غياب المباريات والفعاليات، متمنيا عودة قريبة لمناكفات المباريات بين الاندية المحلية والخارجية.

وامتدح كريم “في فيديو مسجل” خطوة أندية المحترفين برفع برقية ولاء واكبار لجلالة الملك عبدالله الثاني، لجهود جلالته وتوجيهاته في مكافحة جائحة كورونا، معتبرا أن برقية الاندية تتحدث بلسان جميع الاردنيين الذين يعتزون ويفتخرون بقائدهم، حيث بدا كريم متفائلا بعودة الصخب إلى المدرجات العالمية والمحلية قريبا.