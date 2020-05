أصل “كوفيد- 19”: قِطع الأحجية تخرج إلى النور

تقرير – (الإيكونوميست) 2/5/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يقتبس أوريك غولفينغر، الشرير في الرواية التي تحمل اسمه، قولاً شائعاً في شيكاغو لجيمس بوند: “مرة واحدة هي صدفة؛ مرتان وقد تكون صدفة، أما مرة ثالثة فعمل عدو”.

حتى العام 2002، كان علم الطب على معرفة بحفنة من فيروسات كورونا التي تصيب البشر، ولم يتسبب أي منها في مرض خطير. ثم، في العام 2002، ظهر فيروس يسمى الآن “سارس-كوف” (SARS-CoV) في مقاطعة قوانغدونغ الصينية. وأدى انتشار متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) اللاحق إلى مقتل 774 شخصًا حول العالم قبل السيطرة عليه. وفي العام 2012، أعلَن مرض جديد آخر، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، عن وصول “ميرس-كوف” (MERS-CoV)، والذي بينما لم ينتشر حتى الآن على نطاق واسع مثل السارس (باستثناء غزوة في كوريا الجنوبية) فإنه لم يتم القضاء عليه بعد. وقد قتل حتى الآن 858 شخصاً، آخرهم في 4 شباط (فبراير).

وفي المرة الثالثة، كان الـ”سارس كوف- 2″ (SARS-CoV-2) ، المسؤول الآن عن أكثر من 225.000 وفاة نجمت عن الإصابة ب”كوفيد-19″. ويرتبط كل من “سارس” و”ميرس” ارتباطًا وثيقًا بفيروسات كورونا الموجودة في الخفافيش البرية. وفي حالة “سارس”، فإن القصة المقبولة هي أن الفيروس انتشر من الخفافيش في كهف في مقاطعة يونان إلى حيوانات قط الزباد، والتي تم بيعها في أسواق قوانغدونغ. وفي حالة “ميرس”، انتشر الفيروس من الخفافيش إلى الإبل. وهو ينتقل الآن بانتظام من الإبل إلى البشر، مما يجعل من الصعب القضاء عليه، لكنه ينتشر فقط بين الناس في ظروف من القرب الشديد، مما يجعله قابلاً للإدارة.

المرة الثالثة سيئة الحظ

يبدو وجود أصل للوباء بين الخفافيش محتملاً للغاية بالنسبة لـ”سارس كوف-2″ أيضًا. ومع ذلك، لم يتم تحديد الطريق الذي سلكه من الخفافيش إلى الإنسان بعد. وإذا كان الفيروس، مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، ما يزال يدور في حاضن حيواني، فإنه قد ينتشر مرة أخرى في المستقبل. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المؤكد أن بعض الفيروسات الأخرى ستحاول تجربة شيء مماثل. ويقول بيتر بن إمبارك Peter Ben Embarek، خبير الأمراض حيوانية المنشأ (الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر) في منظمة الصحة العالمية، أن مثل هذه الانتقالات (من الحيوانات إلى البشر) أصبحت أكثر شيوعًا مع دخول البشر وحيواناتهم المستزرعة إلى مناطق جديدة حيث يكون لهم اتصال أوثق بالحياة البرية. ويجب أن يوفر فهم تفاصيل كيفية حدوث مثل هذه الانتقالات رؤى حول كيفية إيقافها.

مع ذلك، يلوح في بعض العقول احتمال عمل قام به عدو مسؤول عن شيء أكبر من الفيروس. ومنذ ظهور الهندسة الوراثية في السبعينيات من القرن الماضي، أشار منظرو المؤامرة إلى كل الأمراض المعدية الجديدة تقريبًا، من الإيدز إلى إيبولا إلى فيروس كورونا إلى مرض لايم إلى سارس إلى زيكا، على أنها جاءت إما نتيجة لخطأ بشري أو بسبب الحقد.

تعني سياسات جائحة “كوفيد- 19” أن تتمتع هذه النظريات بجاذبية أكبر من المعتاد هذه المرة. فقد بدأ الوباء في الصين، حيث دفعت رغبة الحكومة المتأصلة في التغطية على المشاكل إلى تأجيل الإجراءات التي ربما كانت ستحد من انتشاره. وتسبب المرض بأكبر عدد من الخسائر في أميركا، حيث فاق العدد المسجل لوفيات “كوفيد-19″مسبقاً عدد الأسماء المنقوشة على النصب التذكاري لضحايا حرب فيتنام في واشنطن العاصمة.

كانت هذه الحقائق ستؤدي إلى اتهامات صادمة عبر المحيط الهادئ مهما يكن من أمر. وكان مما يزيد الأمور سوءًا وجود شك في بعض الأوساط بأن ـ”سارس كوف-2″ قد يكون مرتبطًا بطريقة ما ببحوث فيروسية صينية، وأن قول ذلك ربما يعيد توجيه أي لوم.

لا يوجد دليل على هذا الزعم. ويقول الخبراء الغربيون بشكل قاطع إن تسلسل جينوم الفيروس الجديد -الذي نشره العلماء الصينيون في وقت مبكر، بشكل علني ودقيق- لا يكشف عن أي من أسرار الهندسة الوراثية التي يتركها في أعقابه. ولكن تبقى حقيقة أن هناك في ووهان؛ حيث تم رصد التفشي لأول مرة، مختبر جعل العلماء فيه في الماضي -عن عمد- فيروسات كورونا أكثر تسبباً بالمرض.

يتم إجراء مثل هذا البحوث في المختبرات حول العالم. وينظر إليها أنصارها على أنها طريقة حاسمة لتأمل السؤال الذي جلبه “كوفيد-19” بقسوة إلى دائرة الضوء: كيف يصبح فيروسٌ ذلك النوع من الشيء الذي يبدأ جائحة؟ أما أن بعضًا من هذه البحوث قد أجريت في “معهد ووهان للفيروسات” (WIV) فليس سوى مصادفة محضة. ومع ذلك، من دون سرد بديل مقنع لأصل المرض، ثمة مجال لبقاء الشك.

فَرق الـ(4) في المائة

أصل الفيروس الذي كان وراء تفشي الـ”سارس” في العام 2003 -“السارس الكلاسيكي”، كما يسميه بعض علماء الفيروسات الآن- كانت قد أسسته إلى حد كبير شي زينغلي Shi Zhengli، الباحثة في معهد ووهان للفيروسات، والتي يشار إليها أحيانًا في وسائل الإعلام الصينية باسم “السيدة خفاش”. وعلى مدى سنوات، زارت هي وفريقها مواقع نائية في جميع أنحاء البلاد بحثًا عن قريب وثيق لفيروس (سارس) في الخفافيش أو ذرقها. ووجدوا واحداً في كهف مليء بخفافيش حدوة الحصان في اليونان.

في مجموعة الجينومات الفيروسية التي تم تجميعها خلال تلك الدراسات، وجد العلماء الآن فيروس الخفافيش الأقرب إلى الـ(سارس-كوف-2). وتتشارك سلالة تدعى RaTG13 والتي تم العثور عليها في نفس الكهف في يونان 96 في المائة من تسلسلها الجيني مع الفيروس الجديد. ومع ذلك، ليس RaTG13 سلف هذا الفيروس. إنه شيء أقرب إلى أن يكون ابن عمه. ويقدر إدوارد هولمز Edward Holmes، عالم الفيروسات في جامعة سيدني، أن فرق الـ(4) في المائة بين الاثنين يمثل 20 عامًا على الأقل من الاختلاف التطوري، حسب بعض السوابق المعروفة، بل وربما شيئاً أقرب إلى 50.

على الرغم من أن الخفافيش يمكن -نظرياً- أن تنقل فيروسًا ينحدر من ذلك السلف مباشرة إلى البشر، إلا أن الخبراء يجدون الفكرة غير مرجحة. تبدو فيروسات الخفافيش مختلفة عن الـ(سارس-كوف-2) بطريقة معينة. في (سارس-كوف- 2)، يحتوي بروتين الزوائد على سطح الجسيمات الفيروسية على مجال ارتباط للمستقبلات (receptor-binding domain (RBD بارع في الالتصاق بجزيء معين على سطح الخلايا البشرية التي يصيبها الفيروس. وليس نطاق ارتباط المستقبلات هذا في فيروس كورونا الخفافيش هو نفسه.

تقترح إحدى الدراسات الحديثة أن (سارس-كوف-2) هو نتاج إعادة تركيب جينومي طبيعية. سوف تكون فيروسات كورونا المختلفة التي تصيب المضيف نفسه أكثر من سعيدة بتبديل أجزاء من الجينوم. وإذا دخل فيروس خفاش مشابه لـ(RaTG13) إلى حيوان مصاب مسبقاً بفيروس كورونا يحتوي على نطاق ربط للمستقبلات أكثر ملاءمة لإصابة البشر، فيحتمل كثيراً أن ينشأ فيروس خبيث أساسي مع نطاق ربط مستقبلات أكثر توافقاً مع الإنسان. وهذا ما يبدو عليه الـ(سارس-كوف-2).

في وقت مبكر، كان من المتصوَّر على نطاق واسع أن المضيف الوسيط يُرجح أن يكون نوعًا يباع في “سوق هوانان للمأكولات البحرية والحياة البرية” في ووهان، وهو مكان حيث جميع أنواع المخلوقات، من كلاب الراكون إلى نمس الغرير، ومن كل مكان قريب وبعيد، محشورة معًا في ظروف غير صحية. وقد رُبطت العديد من الحالات البشرية المبكرة لـ”كوفيد-19″ بهذا السوق. ويقول جوناثان إيبستين Jonathan Epstein، نائب رئيس العلوم في “تحالف إيكو-هيلث”، وهو منظمة غير حكومية، إنه من بين 585 مسحة أُخِذت من أسطح مختلفة حول السوق، كانت حوالي 33 إيجابية بـ(سارس-كوف-2). وجاءت جميعها من المنطقة المعروفة ببيع الحيوانات البرية. وهذا دليل قوي -وإنما إلى أقصى حد يمكن أن تبلغه الأدلة الظرفية.

كان أول حيوان يتعرض للاشتباه الشديد هو البانغولين. ويحتوي فيروس كورونا الموجود في البنغولين على نطاق ربط مستقبِلات متطابق بشكل أساسي مع ذلك الموجود في (سارس-كوف-2)، مما يشير إلى أنه ربما كان الفيروس الذي ارتبط به فيروس الخفاش في طريقه لأن يصبح (سارس-كوف-2). ويتم استخدام حيوانات البنغولين في الطب الصيني التقليدي، وعلى الرغم من أنها مهددة بالانقراض، إلا أنه يمكن العثور عليها في قوائم الطعام هناك. ويبدو أنها لا توجد سجلات عن تداولها في سوق هوانان. ولكن بالنظر إلى أن مثل هذا التداول غير قانوني، وأن هذه السجلات ستبدو الآن وأنها تجرِّم إلى حد ما، فإن عدم وجود السجلات هو بالكاد دليل على أنه لم يتم تداولها.

إن حقيقة كون حيوانات البنغولين معروفة بإيواء الفيروسات التي كان من الممكن أن يكون فيروس (سارس-كوفيد- 2) قد التقط منها نطاق ربط المستقبلات المتوافق مع الإنسان موحية بالتأكيد. لكن مجموعة من الحيوانات الأخرى قد تحتوي على مثل هذه الفيروسات أيضًا؛ والمسألة فقط أن العلماء لم ينظروا في كل ذلك بدقة بعد. إن نطاق ربط المستقبلات في (سارس-كوف-2) ليس مفيداً فقط لمهاجمة خلايا البشر، والبنغولين، كما يفترض. إنه يوفر مدخلاً إلى خلايا مماثلة في الأنواع الأخرى أيضًا. وفي الأسابيع الأخيرة، تبين أن الـ(سارس-كوف-2) وجد طريقه من البشر إلى قطط منزلية، وحيوان منك مستزرع، ونمر. وهناك بعض الأدلة على أنه يمكن أن ينتقل بين القطط، مما يجعل من الممكن تصور أنها كانت وسيطاً -على الرغم من عدم وجود أي دليل حتى الآن على إصابة قطة لإنسان بالعدوى.

تظل جاذبية السوق كموقع للعدوى البشرية وراء تفشي ووهان قوية؛ كان سوق في قوانغدونغ قد اتُّهم بنشر الـ(سارس). ولكن من دون وسيط معروف، تظل الأدلة ضده ظرفية. وعلى الرغم من أن العديد من الحالات البشرية المبكرة كانت مرتبطة بالسوق، إلا أن الكثير منها لم تكن كذلك أيضاً. ربما تم ربطها بأشخاص لهم علاقات بالسوق بطرق غير معروفة بعد. ولكن لا يمكن للمرء أن يتأكد.

من أين نبدأ؟

تتشابه الجينومات الفيروسية الموجودة في المرضى الأوائل إلى حد كبير بحيث تشير بقوة إلى أن الفيروس قفز من مضيفه الوسيط إلى البشر مرة واحدة فقط. وتحدد التقديرات المستندة إلى معدل تتباعد الجينومات أقرب وقت ممكن لهذا الانتقال في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2019. وإذا كان هذا صحيحًا، فمن شبه المؤكد أنها كانت هناك إصابات لم تكن خطيرة، أو لم تصل إلى المستشفيات، أو التي لم يتم التعرف عليها على أنها غير مألوفة، قبل ظهور الحالات الرسمية الأولى في ووهان في بداية كانون الأول (ديسمبر). وربما تكون هذه الحالات المبكرة قد ظهرت في مكان آخر.

يعمل إيان ليبكين Ian Lipkin، رئيس مركز العدوى والحصانة من المرض في جامعة كولومبيا، في نيويورك، مع الباحثين الصينيين لاختبار عينات الدم المأخوذة في أواخر العام الماضي من مرضى الالتهاب الرئوي في جميع أنحاء الصين، لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل على انتشار الفيروس إلى ووهان من مكان آخر. وإذا كان هناك دليل، فإن الفيروس لا يكون قد دخل سوق هونان في قفص، وإنما على قدمين. والسوق مشهور بين الزوار وبين السكان المحليين على حد سواء، وهو قريب من محطة هانكو للسكك الحديدية، وهي مركز في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين.

قد يجعل البحث الإضافي مسائل متى وأين وكيف وصل الفيروس إلى البشر أكثر وضوحاً. وهناك مجال لمزيد من البحث عن الفيروسات في مجموعة أوسع من الأنواع الوسيطة المحتملة. ويقول الدكتور إمبارك أنه إذا أمكن إجراء مقابلات تفصيلية مع أولئك الذين أصيبوا بالحالات المبكرة من “كوفيد- 19″، فإنه يمكن استهداف جمع العينات الجينية بشكل أفضل، ومع قليل من الحظ قد يصل المرء إلى المصدر. ويضيف أن الوقت اللازم للقيام بذلك “قد يكون سريعًا، أو أنه قد يكون طويلًا للغاية”.

إذا اتضح أنه نشأ في مكان آخر، فقد يتضح أن الفضل في التعرف على الفيروس الجديد خلال المراحل المبكرة لوباء ووهان يرجع إلى تركيز المدينة من الدراية الفيروسية الإجرائية من نوع “معرفة كيف- معرفة كيف” التي يتم استخدامها الآن بالتأكيد في دراسة تسلسل تراكيب المزيد من الفيروسات من المزيد من المصادر. ولكن، إلى أن يتم تأسيس سرد مقنع عن انتقال طبيعي للفيروس، فإن نفس تركيز الدراية الإجرائية في معهد ووهان للفيروسات ومركز أبحاث محلي آخر، “مركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، سيستمر في جذب الشكوك.

في العام 2017، افتتح معهد ووهان للفيروسات أول مختبر من “مستوى الأمن البيولوجي 4” (BSL-4) في الصين -وهو نوع من المنشآت عالية الاحتواء والتي يتم العمل فيها على أخطر مسببات الأمراض. ويهدف جزء كبير من الأبحاث التي أجرتها الدكتورة شي بعد الـ(سارس) هناك إلى فهم انتشار الفيروسات التي ما تزال تنتقل بين الخفافيش إلى البشر. وفي إحدى التجارب، استكشفت هي وجي شنجي Ge Xingyi، من معهد ووهان للفيروسات أيضاً، بالتعاون مع علماء أميركيين وإيطاليين، احتمالات التسبب بالأمراض لدى فيروس كورونا الخفاش، SHC014-CoV، من خلال إعادة ترتيب جينومه الخاص مع فيروس كورونا آخر يصيب الفئران.

ذكرت النشرة الإخبارية لمعهد ووهان للفيروسات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 أن الفيروس الناتج يمكن أن “يتكاثر بكفاءة في الخلايا الأولية لمجرى الهواء البشري ويحقق عيارات في المختبر معادلة للسلالات الوبائية من الـ(سارس-كوف). وفي أوائل شهر نيسان (أبريل)، تمت إزالة هذه النشرة الإخبارية وكل النشرات الأخرى من الموقع الإلكتروني للمعهد.

أظهر هذا العمل، الذي نُشرت نتائجه أيضًا في Nature Medicine، أن قفزة (سارس-كوف) من الخفافيش إلى البشر لم تكن صدفة؛ ثمة فيروسات كورونا أخرى في الخفاش كانت قادرة على فعل شيء مماثل. ومن المفيد معرفة ذلك. لكن إعطاء مسببات الأمراض ومسببات الأمراض المحتملة قوى إضافية من أجل فهم ما قد تكون قادرة عليه هو مسعى مثير للجدل. ويصر مؤيدوه على أن لتجارب “اكتساب الوظيفة” هذه استخدامات مهمة، مثل فهم مقاومة الأدوية، والحيل التي تستخدمها الفيروسات لتجنب جهاز المناعة. كما أنها تنطوي مخاطر واضحة: يمكن إساءة استخدام التقنيات التي تعتمد عليها؛ منتجاتها يمكن أن تتسرب. وقد تسبب خلق سلالة معززة من أنفلونزا الطيور في العام 2011 في محاولة لفهم الضراوة الغريبة لسلالة الإنفلونزا المسؤولة عن جائحة العام 1918-1919، في حالة إنذار واسعة النطاق. وتوقفت أميركا عن تمويل عمل أبحاث “اكتساب الوظيفة” لعدة سنوات.

تقول فيليبا لينتزوس Filippa Lentzos، التي تدرس الطب الحيوي والأمن في “كينغز كوليج” في لندن، إن إمكانية أن يكون لـ(سارس-كوف-2) أصل مرتبط بأبحاث مشروعة، تتم مناقشتها الآن على نطاق واسع في عالم الأمن الحيوي. وتشمل الاحتمالات التي يتم التكهن بها حدوث تسرب لمواد من مختبر وكذلك الإصابة العرضية لإنسان أثناء العمل إما في مختبر أو في الميدان.

التسربات من المختبرات، بما في ذلك مختبرات من مستوى الأمن البيولوجي، ليست شيئاً لم يسمع به من قبل. وقد نتجت آخر حالة معروفة للجدري في العالم عن تسرب من مختبر بريطاني في العام 1978. وكان لانتشار مرض الحمى القلاعية في العام 2007 أصل مماثل. وحدثت في أميركا عمليات إطلاق عرضية وسوء تعامل تتعلق بفيروس إيبولا؛ و، من مختبر منخفض مستوى الاحتواء، خرجت سلالة مميتة من أنفلونزا الطيور. ويبدو أن العاملين في المختبرات في الصين قد أصيبوا بالـ(سارس) ونقلوه إلى مخالطين في الخارج في مناسبتين على الأقل.

خطأ غير مقصود

مما لا شك فيه أن الأشياء تتسرب من المختبرات التي تعمل بمستويات منخفضة من السلامة البيولوجية أيضًا. أما كم تفعل فغير معروف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الناس لا يقلقون كثيراً بشأنها. وكما هو الحال في أجزاء أخرى من هذه القصة، فإن المجهول هو أشبه بطبق استنبات مخبري يمكن أن تنمو فيه التكهنات. وقد يكون هذا جزءًا من السبب في الاهتمام بمختبر في “مركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها”. وقد أشارت دراسة مسبقة نشرها عالِمان صينيان على موقع ResearchGate الإلكتروني، ثم تمت إزالته لاحقًا، إلى أن العمل الذي تم هناك ربما يكون مدعاة للقلق. ويقال أن هذا المختبر يؤوي حيوانات -بما في ذلك، في إحدى الدراسات، مئات الخفافيش من مقاطعتي هوبي وتشجيانغ- وأنه تخصص في جمع الفيروسات المسببة للأمراض.

يقول ريتشارد بيلش Richard Pilch، الذي يعمل على منع انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، في كاليفورنيا، إن هناك سمة واحدة للفيروس الجديد، والتي يمكن بشكل مفهوم أن تكون قد نشأت خلال “تجارب التمرير” التي يتم فيها تمرير مسببات الأمراض بين مضيفين لدراسة تطور قدرتها على الانتشار. هذه السمة هي “موقع الانقسام متعدد الأساس”، الذي قد يعزز العدوى. ولدى الـ(سارس-كوف- 2) مثل هذا الموقع على بروتينه المرتفع بينما لا تمتلكه أقرب أقاربه من فيروسات كورونا الخفافيش. ولكن، على الرغم من أن موقع الانقسام هذا يمكن أن يكون قد نشأ من خلال التمرير، لا يوجد دليل على أنه فعل في هذه الحالة. يمكن أيضاً أن يكون قد تطور بالطريقة العادية حيث ينتقل الفيروس من مضيف إلى مضيف. وفي الأثناء، قال الدكتور هولمز إنه “لا يوجد دليل على أن الـ(سارس-كوفيد-2)… نشأ في مختبر في ووهان، الصين”. وعلى الرغم من أن آخرين قد تكهنوا بشأن الصدف والإمكانيات، فإن أحداً لم يتمكن، حتى الآن، من نقض هذا التصريح.

يعتقد العديد من العلماء أنه مع هذا العدد الكبير من علماء الأحياء الذين يبحثون بنشاط عن فيروسات الخفافيش، وبينما يصبح عمل “اكتساب الوظيفة” أكثر شيوعًا، فإن العالم في خطر متزايد من مواجهة وباء مشتق من مختبر في مرحلة ما. ويقول الدكتور بيلش: “أحد أكبر آمالي للخروج من هذا الوباء هو أننا نعالج هذه المشكلة -إنها تقلقني حقًا”. ويوجد اليوم حوالي 70 موقع من “مستوى الأمن البيولوجي- 4” في 30 دولة. ومن المخطط إنشاء المزيد من هذه المرافق.

مرة أخرى، من الضروري التفكير في المجهول، على الرغم من ذلك. في كل عام، هناك عشرات الآلاف من الحالات القاتلة لأمراض الجهاز التنفسي حول العالم، والتي يكون سببها غامضًا. وقد يكون البعض منها قد نشأ عن انتقال أمراض حيوانية لم يتم التعرف إليها. وتحتاج مسألة ما إذا كانت كذلك حقاً، وكيف أن تلك التهديدات يمكن أن تتراكم، إلى اهتمام. وهذا الاهتمام يحتاج إلى مختبرات. كما أنه يحتاج إلى درجة من التعاون المفتوح الذي تحط أميركا الآن من قدره بتوجيه الاتهامات والتخفيضات في التمويل، والذي اتخذت الصين خطوات لقمعه في مصدره. ولم يفعل ذلك القمع شيئاً لمساعدة البلد. وفي الواقع، من خلال تعزيز التكهنات، قد يلحق به الضرر أيضاً.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The origin of covid-19: The pieces of the puzzle of covid-19’s origin are coming to light