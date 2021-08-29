“أصنع فيلمي بيدي” تدريبات رقمية تستثمر شغف الشباب بالهواتف الذكية

ديمة محبوبة

عمان- “اختيرت الأفلام على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أسرع وسيلة لنشر المعلومة، وأكثرها تأثيرا، وذلك بعد جلسات عصف ذهني، حول كيفية نشر الوعي الرقمي والإعلامي بشكل أكبر”، هذا ما استندت إليه مبادرة “أصنع فيلمي بيدي”.

المبادرة بنيت على تعليم الشباب والشابات كيفية استخدام الهواتف الذكية بطريقة مفيدة وخلاقة، وهي نتاج مشروع “فضاء- العائلات في العصر الرقمي” الذي نفذ في جمعية موسى الساكت للتنمية بمحافظة البلقاء، وبالتعاون مع منظمة IREX، ودعم من الحكومة الكندية.

وهدف المشروع إلى نشر الوعي الرقمي والإعلامي، عن طريق تدريبات عقدت في الجمعية، لسيدات من المجتمع المحلي، وتم استهداف 110 شباب وشابات من عمر (17-30) عاما.

وعقدت مجموعة من التدريبات الرقمية والإعلامية، ومنها؛ تدريب كتابة السيناريو، وتدريب التصوير الاحترافي، وتدريب المونتاج، إضافة إلى توفير معدات تصوير للمشاركين، تمكنهم من التصوير بصورة أكثر حرفية.

وفي نهاية التدريبات، عقدت مسابقة أفضل فيلم توعوي للمشاركين على شكل مجموعات، وأنتج المشاركون فيلما توعويا، نشر على صفحة المبادرة على موقع “فيسبوك”، وتم التصويت للفيلم الفائز عن طريق لجنة مختصة، إضافة إلى تصويت المجتمع المحلي على صفحة المبادرة.

وتعددت أفكار الأفلام، التي كانت تركز على التوعية، من خلال مواضيع التربية الرقمية، والإعلامية، ومنها؛ التنمر الإلكتروني، والإدمان الإلكتروني، والأمن الرقمي، وتأثير السوشيال ميديا في نمط حياتنا، وفي مقاييس الجمال، واختراق الخصوصية.

أما الجزء الثاني من المبادرة، فهو” فضا في فضا”، وهي سلسلة من أفلام الانيميشن، التي ربطت بين الفضاء الكوني الحقيقي، والفضاء الإلكتروني بطريقة محببة للأطفال، ما يساعدهم على الاستعداد للانطلاق إلى الفضاء الإلكتروني بطريقة آمنة.

وسيتم نشر سلسلة أفلام الانيميشن حال انتهائها على صفحات “فيسبوك”، لمركز موسى الساكت الثقافي، وصفحة “أصنع فيلمي بيدي”.

يشار إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهت مؤسِّسات المبادرة؛ لينة العمد، وإماما المجالي، وهبة الوزني، وهناء حماد، أنها نفذت خلال أزمة كورونا، ما أجبر الأعضاء والمشاركين، على اللقاء إلكترونيا، لكن على الرغم من ذلك، تم تنفيذ المبادرة، من خلال الجهات الداعمة، والمدربين؛ عنود الزعبي كمدرب لكتابة السيناريو، والمونتاج، ومستشار للمبادرة، ومحمد حجازي، كمدرب للتصوير، ولجنة تحكيم المسابقة.