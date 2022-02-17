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أصوات الأردنيين تعلو لوقف عرض فيلم بطلته مجندة “إسرائيلية” سابقة

1:12 م2022-02-17
أصوات الأردنيين تعلو لوقف عرض فيلم بطلته مجندة سابقة في جيش الاحتلال
أصوات الأردنيين تعلو لوقف عرض فيلم بطلته مجندة سابقة في جيش الاحتلال

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 سارة زايد – بدأت دور السينما في الأردن، أمس الأربعاء، بعرض فيلم موت على ضفاف النيل، Death on the Nile، الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة الإسرائيلية والمجندة السابقة في جيش الاحتلال غال جادوت.

بطلة الفيلم الإسرائيلية لها تاريخ دامٍ في خدمة جيش الاحتلال والدفاع الجائر عن جرائمه بحق الشعوب العربية.

تاريخ مطول في خدمة جيش الاحتلال

خدمت غادوت في الجيش خلال حرب إسرائيل على لبنان في عام 2006، التي نتج عنها ما لا يقل عن 1109 شهيد و4399 مصاب، وقرابة المليون نازح، معظمهم من المدنيين، بحسب منظمة «هيومان رايتس واتش».

كما دافعت عن الهجوم الصهيوني الشرس على قطاع غزة في صيف عام 2014 ومجدت هجوم الفسفور الأبيض على القطاع، حينما نشرت صورة تظهرها وابنتها تؤديان صلاة يوم السبت عند اليهود، وتبتهلان من أجل الجنود الإسرائيليين خلال عدوانهم على القطاع.

وعلقت في ذلك الوقت: “أبعث حبي وصلاتي لأبناء بلدي الإسرائيليين، وخاصة لجميع الفتيان والفتيات الذين يخاطرون بحياتهم لحماية وطني ضد الأفعال المروعة التي تقوم بها (حماس)، المختبئة مثل الجبناء خلف النساء والأطفال. سنتغلب عليهم”.

ومؤخراً تعرضت الممثلة لانتقادات واسعة، على خلفية تغريدات تؤيد فيها عدوان الاحتلال على غزة في مايو/أيار من العام الماضي وكتبت : “قلبي مكسور. وطني في حالة حرب. أنا قلقة على عائلتي وأصدقائي وشعبي”، بينما كان القطاع تحت القصف الوحشي.

الحرب المدمرة التي استمرت 11 يوماً، راح ضحيتها 253 شهيداً؛ منهم 66 طفلاً، 39 سيدة و17 مسناً، ووصل عدد الإصابات إلى 1948، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة.

توضيح حكومي حول عرض فيلم

من ناحية أخرى، أوضح مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، طارق أبو الراغب، حيثيات ما يتم تداوله حول عرض فيلم Death on the Nile في الأردن.

وقال أبو الراغب في تصريح خاص لـ”الغد” إن الممثلة التي ثار حولها الجدل، قامت بأدوار في عدة أفلام منها Justice League، و Fast & Furious، و Wonder Woman.

وأكد أنه بحسب قانون الإعلام المرئي والمسموع ونظام المصنفات النافذين في الأردن فإن الرقابة على المصنفات تكون على المحتوى بما لا يخالف التشريعات الناظمة لعمل هيئة الإعلام في هذا الاختصاص.

يذكر أن تجمع “اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع”، وعبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، دعا للمشاركة في “العاصفة الإلكترونية”، للمطالبة بوقف عرض الفيلم، تحت وسم “#امنعوا الفيلم الصهيوني”.

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1:12 م2022-02-17
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