أصول المصارف الإسلامية بقطر ترتفع 5.4 %

الدوحة – ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر خلال نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

وسجلت أصول المصارف الكويتية في نيسان (أبريل) السابق نحو 378.16 مليار ريال (105.12 مليار دولار)، مقابل 358.65 مليار ريال (99.69 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2018.

وعلى الأساس الشهري، زادت أصول المصارف الإسلامية في نيسان 2019 بنسبة 4.8 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 360.94 مليار ريال (مليار دولار) في آذار السابق له.

وتوجد بقطر 5 بنوك إسلامية، وهي: مصرف قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، ومجموعة بنك بروة، وبنك قطر الأول كبنك استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويترقب السوق القطري إعلان إتمام الاندماج الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي.

وأفادت الإحصائية النقدية استحواذ المصارف الإسلامية على 26.6 بالمائة، من إجمالي اصول البنوك العاملة في دولة قطر خلال نيسان السابق والبالغة 1.42 تريليون ريال.

وسجلت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية بقطر في 336.5 مليار ريال، فيما بلغت الموجودات الأجنبية 25.51 مليار ريال. – (وكالات)